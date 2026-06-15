В ЕС готовы снять санкции с Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Италия, Франция, Германия и Великобритания готовы снять санкции с Ирана после достижения соглашения между Тегераном и Вашингтоном.
- Президент США Дональд Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании.
- Британский премьер Кир Стармер отметил, что Лондон готов при необходимости создать «оборонную независимую многостороннюю миссию» для разминирования.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Италия, Франция, Германия и Великобритания готовы снять санкции с Ирана после достижения соглашения между Тегераном и Вашингтоном, следует из совместного заявления четырех европейских государств.
Ранее президент США Дональд Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании, который будет подписан в Швейцарии 19 июня.
"Мы тепло приветствуем объявление о меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном... Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Мы готовы работать над этим с США, Ираном и МАГАТЭ до конца. Мы готовы снять соответствующие санкции в ответ на ясные, достоверные шаги Ирана по его ядерной программе", - говорится в заявлении, распространенном итальянским правительственным Дворцом Киджи.
Британский премьер Кир Стармер, как следует из публикации на сайте правительства страны, отдельно отметил, что Лондон готов при необходимости создать "оборонную независимую многостороннюю миссию", в планировании которой ведущую роль до этого момента и играл вместе с Парижем, для разминирования.