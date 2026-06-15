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Окончательное соглашение между Ираном и США утвердят резолюцией СБ ООН - РИА Новости, 15.06.2026
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02:49 15.06.2026 (обновлено: 02:50 15.06.2026)
Окончательное соглашение между Ираном и США утвердят резолюцией СБ ООН

Mehr: соглашение между Ираном и США будет утверждено резолюцией СБ ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Окончательное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН, а также оговариваются обязательства США не вмешиваться во внутренние дела Ирана и открытие Ормузского пролива в течение 30 дней после подписания меморандума.
  • США, согласно проекту, обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет исламской республики.
ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Окончательное соглашение между Ираном и США будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН, передает иранское агентство Mehr cо ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.
Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу, 19 июня в Швейцарии.
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"Окончательное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН", - цитирует Mehr текст проекта меморандума.
Кроме этого, США, согласно проекту, обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет исламской республики.
В проекте также оговаривается, что открытие Ормузского пролива состоится только в течение 30 дней после подписания меморандума между сторонами.
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