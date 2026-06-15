Окончательное соглашение между Ираном и США утвердят резолюцией СБ ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Окончательное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН, а также оговариваются обязательства США не вмешиваться во внутренние дела Ирана и открытие Ормузского пролива в течение 30 дней после подписания меморандума.
- США, согласно проекту, обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет исламской республики.
ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Окончательное соглашение между Ираном и США будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН, передает иранское агентство Mehr cо ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.
Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу, 19 июня в Швейцарии.
"Окончательное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН", - цитирует Mehr текст проекта меморандума.
Кроме этого, США, согласно проекту, обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет исламской республики.
В проекте также оговаривается, что открытие Ормузского пролива состоится только в течение 30 дней после подписания меморандума между сторонами.