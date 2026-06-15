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Иран подтвердил приверженность ДНЯО, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2026
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02:48 15.06.2026
Иран подтвердил приверженность ДНЯО, пишут СМИ

Mehr: Иран подтвердил приверженность ДНЯО и обязался не создавать ядерное оружие

© AP Photo / Hasan SarbakhshianВид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе
Вид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian
Вид на иранский завод по обогащению урана в Натанзе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран подтверждает свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обязуется не создавать ядерное оружие.
  • Подписание меморандума о взаимопонимании между Ираном и США состоится 19 июня в Швейцарии.
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран в меморандуме о взаимопонимании с США подтверждает свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также обязуется не создавать ядерное оружие, передает иранское агентство Mehr.
Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу 19 июня в Швейцарии.
"Иран подтверждает свою приверженность ДНЯО, а также подтверждает, что не собирается производить ядерное оружие", - цитирует Mehr текст проекта меморандума.
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