Иран подтвердил приверженность ДНЯО, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран подтверждает свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обязуется не создавать ядерное оружие.
- Подписание меморандума о взаимопонимании между Ираном и США состоится 19 июня в Швейцарии.
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран в меморандуме о взаимопонимании с США подтверждает свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а также обязуется не создавать ядерное оружие, передает иранское агентство Mehr.
Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу 19 июня в Швейцарии.
"Иран подтверждает свою приверженность ДНЯО, а также подтверждает, что не собирается производить ядерное оружие", - цитирует Mehr текст проекта меморандума.