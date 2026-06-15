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МИД Ирана назвал темы, которые будут обсуждаться с США после сделки - РИА Новости, 15.06.2026
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01:47 15.06.2026
МИД Ирана назвал темы, которые будут обсуждаться с США после сделки

Иран обсудит с США снятие санкций и ядерные вопросы после подписания меморандума

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что Иран будет обсуждать снятие санкций, ядерные вопросы и восстановление экономики с США в течение 60 дней после подписания меморандума 19 июня.
  • Начало 60-дневных переговоров зависит от выполнения обязательств со стороны США по прекращению войны, снятию блокады и разморозке активов.
ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Иран будет обсуждать снятие санкций, ядерные вопросы и восстановление экономики с США в течение 60 дней после подписания меморандума в пятницу 19 июня, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
Ранее Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу 19 июня в Швейцарии.
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"В ходе переговоров в течение 60 дней после подписания меморандума мы обсудим следующий ряд вопросов: отмена всех первичных и последующих санкций, а также резолюций Совета Безопасности ООН, ядерную проблематику, определим также окончательный механизм восстановления и экономического развития Ирана, а также механизм обеспечения выполнения обязательств сторонами", - сказал Гариб-Абади в прямом эфире гостелевидения Ирана.
Он добавил, что сперва в пятницу состоится официальное подписание меморандума.
"До этого момента Ираном будет проверен вопрос о выполнении США своих обязательств по прекращению войны, снятию блокады и разморозки активов. Начало 60-дневных переговоров зависит от выполнения обязательств со стороны США", - добавил дипломат.
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