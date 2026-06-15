МИД Ирана назвал темы, которые будут обсуждаться с США после сделки

Краткий пересказ от РИА ИИ Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что Иран будет обсуждать снятие санкций, ядерные вопросы и восстановление экономики с США в течение 60 дней после подписания меморандума 19 июня.

Начало 60-дневных переговоров зависит от выполнения обязательств со стороны США по прекращению войны, снятию блокады и разморозке активов.

ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Иран будет обсуждать снятие санкций, ядерные вопросы и восстановление экономики с США в течение 60 дней после подписания меморандума в пятницу 19 июня, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

Ранее Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном США , его подписание состоится в пятницу 19 июня в Швейцарии

"В ходе переговоров в течение 60 дней после подписания меморандума мы обсудим следующий ряд вопросов: отмена всех первичных и последующих санкций, а также резолюций Совета Безопасности ООН , ядерную проблематику, определим также окончательный механизм восстановления и экономического развития Ирана, а также механизм обеспечения выполнения обязательств сторонами", - сказал Гариб-Абади в прямом эфире гостелевидения Ирана.

Он добавил, что сперва в пятницу состоится официальное подписание меморандума.