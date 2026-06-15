Иран не сможет обладать ядерным оружием, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что сделка между США и Ираном гарантирует, что Тегеран никогда не сможет обладать ядерным оружием.
- Вашингтон будет следить за выполнением Ираном условий сделки.
- По словам Вэнса, выполнение условий сделки со стороны Тегерана приведет к фундаментальной трансформации Ближнего Востока на следующие пятьдесят лет.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Сделка США и Ирана гарантирует, что Тегеран никогда не сможет обладать ядерным оружием, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Есть подход, при котором мы подтверждаем, и где есть настоящие преимущества в случае, если Иран выполняет обязательства", - сказал Вэнс.
Он добавил, что выполнение условий сделки со стороны Тегерана приведет к фундаментальной трансформации Ближнего Востока на следующие пятьдесят лет, к его превращению в регион, более подходящий для инвестиций.