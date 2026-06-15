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Иран не сможет обладать ядерным оружием, заявил Вэнс - РИА Новости, 15.06.2026
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01:25 15.06.2026 (обновлено: 01:38 15.06.2026)
Иран не сможет обладать ядерным оружием, заявил Вэнс

Вэнс: сделка США и Ирана гарантирует, что у Тегерана не будет ядерного оружия

© REUTERS / Kevin LamarqueВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что сделка между США и Ираном гарантирует, что Тегеран никогда не сможет обладать ядерным оружием.
  • Вашингтон будет следить за выполнением Ираном условий сделки.
  • По словам Вэнса, выполнение условий сделки со стороны Тегерана приведет к фундаментальной трансформации Ближнего Востока на следующие пятьдесят лет.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Сделка США и Ирана гарантирует, что Тегеран никогда не сможет обладать ядерным оружием, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Она (сделка - ред.) означает, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием. Не просто разрабатывать, но приобретать, пытаться купить ядерное оружие также. Это включено в соглашение", - сказал Вэнс в эфире телеканала Fox News.
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Вице-президент США пообещал, что Вашингтон будет следить за выполнением Ираном условий сделки, но не уточнил, что получит Тегеран в ответ на ее соблюдение.
"Есть подход, при котором мы подтверждаем, и где есть настоящие преимущества в случае, если Иран выполняет обязательства", - сказал Вэнс.
Он добавил, что выполнение условий сделки со стороны Тегерана приведет к фундаментальной трансформации Ближнего Востока на следующие пятьдесят лет, к его превращению в регион, более подходящий для инвестиций.
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