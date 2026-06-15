Иран не сможет обладать ядерным оружием, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Сделка США и Ирана гарантирует, что Тегеран никогда не сможет обладать ядерным оружием, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Есть подход, при котором мы подтверждаем, и где есть настоящие преимущества в случае, если Иран выполняет обязательства", - сказал Вэнс.