Меморандум Ирана и США включает завершение военных действий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Меморандум Ирана и США предусматривает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, с ночи понедельника 15 июня.
- Подписание меморандума о взаимопонимании между Ираном и США состоится в пятницу 19 июня в Швейцарии.
ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Меморандум Ирана и США включает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, с ночи понедельника 15 июня, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
"Сегодня вечером объявляется о немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан", - сказал Гариб-Абади в прямом эфире гостелевидения Ирана.