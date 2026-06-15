Меморандум Ирана и США включает завершение военных действий

ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Меморандум Ирана и США включает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, с ночи понедельника 15 июня, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.