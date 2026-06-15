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В Иране заявили, что будут следить за действиями США - РИА Новости, 15.06.2026
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01:06 15.06.2026 (обновлено: 04:29 15.06.2026)
В Иране заявили, что будут следить за действиями США

Замглавы МИД Ирана: Тегеран продолжает относиться к Вашингтону с недоверием

© AP Photo / ISNA/Davoud GhahrdarДым в Тегеране после удара
Дым в Тегеране после удара - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / ISNA/Davoud Ghahrdar
Дым в Тегеране после удара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран продолжит следить за действиями США, несмотря на составление меморандума о взаимопонимании.
  • Подписание меморандума о взаимопонимании между Ираном и США состоится 19 июня в Швейцарии.
ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Тегеран, несмотря на составление меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном, продолжает относиться с недоверием к США, будет продолжать следить за их действиями, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
"Этот меморандум не означает доверия к врагу. Меморандум составлялся при недоверии к нему (США – ред.). Будем следить за действиями США, а также за исполнением ими своих обязательств", - сказал Гариб-Абади в прямом эфире гостелевидения Ирана.
Ранее Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу, 19 июня в Швейцарии.
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Меморандум Ирана и США включает завершение военных действий
01:10
 
В миреИранСШАКазем Гариб-АбадиТегеран (город)
 
 
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