В Иране заявили, что будут следить за действиями США

ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Тегеран, несмотря на составление меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном, продолжает относиться с недоверием к США, будет продолжать следить за их действиями, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.