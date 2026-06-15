В Иране заявили, что будут следить за действиями США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран продолжит следить за действиями США, несмотря на составление меморандума о взаимопонимании.
- Подписание меморандума о взаимопонимании между Ираном и США состоится 19 июня в Швейцарии.
ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Тегеран, несмотря на составление меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном, продолжает относиться с недоверием к США, будет продолжать следить за их действиями, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
"Этот меморандум не означает доверия к врагу. Меморандум составлялся при недоверии к нему (США – ред.). Будем следить за действиями США, а также за исполнением ими своих обязательств", - сказал Гариб-Абади в прямом эфире гостелевидения Ирана.
Ранее Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу, 19 июня в Швейцарии.