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Замглавы МИД Ирана назвал сроки снятия американской морской блокады - РИА Новости, 15.06.2026
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00:59 15.06.2026 (обновлено: 01:20 15.06.2026)
Замглавы МИД Ирана назвал сроки снятия американской морской блокады

Замглавы МИД Ирана: снятие морской блокады начнется в ночь на понедельник

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкер в Ормузском проливе
Танкер в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
Танкер в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы иранского МИД Казем Гариб-Абади заявил, что снятие морской блокады США в отношении Ирана начнется в ночь на понедельник, 15 июня.
  • Подписание меморандума о взаимопонимании между Ираном и США состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Снятие морской блокады США в отношении Ирана начнется в ночь на понедельник, 15 июня, заявил замглавы иранского МИД Казем Гариб-Абади.
Ранее Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.
"Сегодня вечером начинается снятие военно-морской блокады Ирана со стороны США", - сказал он в прямом эфире гостелевидения Ирана.
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