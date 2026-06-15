Замглавы МИД Ирана назвал сроки снятия американской морской блокады

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы иранского МИД Казем Гариб-Абади заявил, что снятие морской блокады США в отношении Ирана начнется в ночь на понедельник, 15 июня.
- Подписание меморандума о взаимопонимании между Ираном и США состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.
ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Снятие морской блокады США в отношении Ирана начнется в ночь на понедельник, 15 июня, заявил замглавы иранского МИД Казем Гариб-Абади.
Ранее Гариб-Абади подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, его подписание состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.
"Сегодня вечером начинается снятие военно-морской блокады Ирана со стороны США", - сказал он в прямом эфире гостелевидения Ирана.