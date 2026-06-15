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Иран подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании с США - РИА Новости, 15.06.2026
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00:57 15.06.2026 (обновлено: 04:27 15.06.2026)
Иран подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании с США

В Иране подтвердили, что меморандум с США будет подписан в Швейцарии

© РИА НовостиТегеран
Тегеран - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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Тегеран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран подтверждает завершение работы над меморандумом о взаимопонимании с США, он будет подписан в Швейцарии 19 июня, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
"Текст меморандума о взаимопонимании окончательно утвержден, и официальное подписание меморандума состоится в Швейцарии в пятницу (19 июня - ред.)", - сказал Гариб-Абади в прямом эфире гостелевидения Ирана.
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Он отметил, что встреча в Швейцарии будет проходить в присутствии посредников.
При этом дипломат подчеркнул, что вооруженные силы Ирана "держат палец на спуском крючке".
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