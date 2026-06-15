Иран подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании с США

ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Иран подтверждает завершение работы над меморандумом о взаимопонимании с США, он будет подписан в Швейцарии 19 июня, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

"Текст меморандума о взаимопонимании окончательно утвержден, и официальное подписание меморандума состоится в Швейцарии в пятницу (19 июня - ред.)", - сказал Гариб-Абади в прямом эфире гостелевидения Ирана

Он отметил, что встреча в Швейцарии будет проходить в присутствии посредников.