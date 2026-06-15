Аналитик рассказала, когда выгодно рефинансировать ипотеку

Краткий пересказ от РИА ИИ Рефинансирование ипотеки становится выгодным, когда разница между старой и новой ставкой составляет не менее двух процентных пунктов.

Снижение ставки на 0,5–1 процентный пункт не является поводом для массового рефинансирования из-за сопутствующих расходов.

Рефинансирование часто теряет смысл, если выплачена уже половина ипотеки, так как большая часть процентов уже выплачена.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Рефинансирование ипотеки становится выгодным, когда разница между старой и новой ставкой составляет не менее двух процентных пунктов, рассказала РИА Новости руководитель отдела ипотечного кредитования ГК "Гранель" Наталья Газетдинова.

"Многие семьи, которые планируют взять ипотеку в 2026 году (под 17–19% годовых), рассчитывают в будущем рефинансировать ее при любом заметном снижении ключевой ставки... ", - считает Газетдинова.

"По-настоящему рефинансирование становится выгодным, когда ставка снижается на 2–3 процентных пункта - это дает ощутимую экономию 15–25% от переплаты. Если разница менее 1% - процедура с учетом всех сопутствующих расходов не окупится", - добавила она.

По словам Газетдиновой, снижение ставки на 0,5–1 процентный пункт, которое рынок закладывает в июне, - это не повод для массового рефинансирования.

"Эффект зависит от остатка долга, расходов на переоформление, страховку, оценку, госпошлины и от того, сохраняется ли прежний срок кредита или он фактически начинается заново. Затраты на эти процедуры практически "съедают" всю выгоду. Поэтому окупаемость рефинансирования при снижении ставки всего на 1 процентный пункт может растянуться на годы", - добавила Газетдинова.