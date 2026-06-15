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Аналитик рассказала, когда выгодно рефинансировать ипотеку - РИА Новости, 15.06.2026
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02:54 15.06.2026
Аналитик рассказала, когда выгодно рефинансировать ипотеку

Газетдинова: рефинансирование ипотеки выгодно при снижении ставки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рефинансирование ипотеки становится выгодным, когда разница между старой и новой ставкой составляет не менее двух процентных пунктов.
  • Снижение ставки на 0,5–1 процентный пункт не является поводом для массового рефинансирования из-за сопутствующих расходов.
  • Рефинансирование часто теряет смысл, если выплачена уже половина ипотеки, так как большая часть процентов уже выплачена.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Рефинансирование ипотеки становится выгодным, когда разница между старой и новой ставкой составляет не менее двух процентных пунктов, рассказала РИА Новости руководитель отдела ипотечного кредитования ГК "Гранель" Наталья Газетдинова.
"Многие семьи, которые планируют взять ипотеку в 2026 году (под 17–19% годовых), рассчитывают в будущем рефинансировать ее при любом заметном снижении ключевой ставки... ", - считает Газетдинова.
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"По-настоящему рефинансирование становится выгодным, когда ставка снижается на 2–3 процентных пункта - это дает ощутимую экономию 15–25% от переплаты. Если разница менее 1% - процедура с учетом всех сопутствующих расходов не окупится", - добавила она.
По словам Газетдиновой, снижение ставки на 0,5–1 процентный пункт, которое рынок закладывает в июне, - это не повод для массового рефинансирования.
"Эффект зависит от остатка долга, расходов на переоформление, страховку, оценку, госпошлины и от того, сохраняется ли прежний срок кредита или он фактически начинается заново. Затраты на эти процедуры практически "съедают" всю выгоду. Поэтому окупаемость рефинансирования при снижении ставки всего на 1 процентный пункт может растянуться на годы", - добавила Газетдинова.
Она также отметила, что рефинансирование часто теряет смысл, если выплачена уже половина ипотеки. "На этом этапе большая часть процентов уже выплачена, а новый кредит на тот же или больший срок фактически обнуляет график платежей: заемщик снова начинает с выплаты преимущественно процентов, а не тела долга", - уточнила Газетдинова.
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