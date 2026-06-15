В Госдуме предложили ввести онлайн-механизм компенсации за задержку поезда

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ввести единый онлайн-механизм подачи заявления на компенсацию за задержку поезда.

Он может работать через "Госуслуги", сайт или мобильное приложение перевозчика, а также через личный кабинет пассажира при покупке электронного билета.

Авторы инициативы считают, что ее реализация сделает процесс получения компенсации за задержку поездов более доступным и удобным для пассажиров.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Георгий Арапов и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили ввести единый онлайн-механизм подачи заявления на компенсацию за задержку поезда.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность закрепления единого онлайн-механизма подачи заявления на компенсацию за задержку отправления или опоздание поезда. Такой механизм мог бы работать через портал "Госуслуги", сайт или мобильное приложение перевозчика, а также через личный кабинет пассажира при покупке электронного билета", - сказано в обращении.

Парламентарии уточнили, что в рамках такого сервиса данные о билете, маршруте и факте задержки могли бы заполняться автоматически, а пассажиру оставалось бы только подтвердить заявление, указать реквизиты для выплаты и при необходимости приложить подтверждающие документы.

По их словам, если поезд задержался на срок, дающий право на компенсацию, пассажир мог бы получать уведомление со ссылкой на электронную форму.

Депутаты также предложили для пассажиров с бумажными билетами сохранить возможность подачи заявления через кассу, МФЦ или почтовое отправление, а также предусмотреть загрузку скана или фотографии билета в электронную форму.