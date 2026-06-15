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В Горловке автобус получил повреждения при атаке БПЛА - РИА Новости, 15.06.2026
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11:33 15.06.2026
В Горловке автобус получил повреждения при атаке БПЛА

Приходько: в Горловке из-за атаки БПЛА ВСУ поврежден автобус

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Горловке в ДНР автобус получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника.
  • Пострадавших в результате инцидента нет.
ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Автобус получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника в Горловке в ДНР, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько.
«
"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в Калининском районе Горловки поврежден пассажирский автобус. К счастью, без пострадавших", – написал он в своем Telegram-канале.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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