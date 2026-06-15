В Горловке автобус получил повреждения при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Горловке в ДНР автобус получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника.
- Пострадавших в результате инцидента нет.
ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Автобус получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника в Горловке в ДНР, пострадавших нет, сообщил мэр города Иван Приходько.
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"В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в Калининском районе Горловки поврежден пассажирский автобус. К счастью, без пострадавших", – написал он в своем Telegram-канале.
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