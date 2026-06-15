Фидан предупредил Иран о возможных провокациях для срыва соглашения с США

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"Подчеркнув необходимость бдительности в отношении провокаций, направленных на срыв соглашения, министр Фидан заявил, что Турция будет решительно продолжать вносить свой вклад в укрепление мира, спокойствия и стабильности в регионе", - уточнил собеседник агентства.