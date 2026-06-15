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Фидан предупредил Иран о возможных провокациях для срыва соглашения с США - РИА Новости, 15.06.2026
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14:20 15.06.2026
Фидан предупредил Иран о возможных провокациях для срыва соглашения с США

Глава МИД Турции предупредил Иран о возможных провокациях для срыва соглашения

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан предупредил о возможности провокаций, направленных на срыв соглашения США и Ирана.
  • Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поблагодарил Турцию за ее вклад в переговорный процесс.
  • Фидан заявил, что страна будет решительно продолжать вносить свой вклад в укрепление мира, спокойствия и стабильности в регионе.
АНКАРА, 15 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи предупредил о возможности провокаций, направленных на срыв соглашения США и Ирана, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Ранее президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
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"Сегодня (15 июня - ред.) министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. В ходе разговора Аракчи поблагодарил Турцию за ее вклад в переговорный процесс между США и Ираном", - сообщил собеседник агентства.
Министр Фидан выразил удовлетворение Турции достигнутым соглашением и заявил, что Турция надеется на положительные результаты дополнительных переговоров.
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"Подчеркнув необходимость бдительности в отношении провокаций, направленных на срыв соглашения, министр Фидан заявил, что Турция будет решительно продолжать вносить свой вклад в укрепление мира, спокойствия и стабильности в регионе", - уточнил собеседник агентства.
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