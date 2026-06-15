Рейтинг@Mail.ru
Россия опустилась на четвертое место среди главных поставщиков газа в ЕС - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 15.06.2026
Россия опустилась на четвертое место среди главных поставщиков газа в ЕС

РИА Новости: Россия опустилась на четвертое место среди поставщиков газа в ЕС

© AP Photo / Ronald ZakРабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Рабочий на территории Центрально-европейского газового узла в Баумгартене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По итогам апреля Россия опустилась на четвертое место среди главных продавцов газа в Евросоюз, суммарные поставки составили 1,28 миллиарда евро.
  • Первое место по итогам апреля сохранили США, увеличив поставки СПГ на 33%, до 2,61 миллиарда евро.
  • Норвегия заняла второе место с суммарными поставками газа, выросшими на 62%, до 1,43 миллиарда евро.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Среди главных продавцов газа в Евросоюз Россия про итогам апреля этого года опустилась на четвертое место со второго, которое занимала в марте, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Так, по суммарным поставкам в ЕС сжиженного природного газа (СПГ) и газа, который поставляется по трубе, Россия заняла четвертое место с 1,28 миллиарда евро. Месяц назад она была второй с 1,49 миллиарда.
Специалист работает на территории газораспределительного центра - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Оператор "Северного потока — 2" оспорил запрет ЕС на импорт газа из России
Вчера, 13:03
Первое место по итогам апреля за собой сохранили США, поставившие в Евросоюз газа (только СПГ) на 2,61 миллиарда евро - на 33% больше, чем месяц назад.
На второй строчке расположилась Норвегия, чьи суммарные поставки выросли за месяц на 62% - до 1,43 миллиарда евро. Из них 1,24 миллиарда евро пришлись на трубопроводный газ, а 191 миллион - на СПГ. Алжир, занявший третье место, отправил в ЕС газа на 1,35 миллиарда евро (+31%), из которых 960 миллионов пришлись на трубопроводный газ, а 394,6 миллиона - на сжиженный.
Замкнула пятерку Великобритания с поставками трубопроводного газа на 538,1 миллиона евро (+65%)
В топ-10 поставщиков газа в ЕС также вошли Азербайджан - 492,6 миллиона евро (+31%), Нигерия - 254,1 миллиона (-36%), Катар - 39,5 миллиона (-87%), а также Мавритания (+28%) и Сенегал (+64%) - по 28,6 миллиона.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
В ЕС предлагают запретить продажу СПГ-танкеров России
9 июня, 14:22
 
ЭкономикаРоссияСШАНорвегияЕвросоюзЕвростат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала