Россия опустилась на четвертое место среди главных поставщиков газа в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По итогам апреля Россия опустилась на четвертое место среди главных продавцов газа в Евросоюз, суммарные поставки составили 1,28 миллиарда евро.
- Первое место по итогам апреля сохранили США, увеличив поставки СПГ на 33%, до 2,61 миллиарда евро.
- Норвегия заняла второе место с суммарными поставками газа, выросшими на 62%, до 1,43 миллиарда евро.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Среди главных продавцов газа в Евросоюз Россия про итогам апреля этого года опустилась на четвертое место со второго, которое занимала в марте, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Первое место по итогам апреля за собой сохранили США, поставившие в Евросоюз газа (только СПГ) на 2,61 миллиарда евро - на 33% больше, чем месяц назад.
На второй строчке расположилась Норвегия, чьи суммарные поставки выросли за месяц на 62% - до 1,43 миллиарда евро. Из них 1,24 миллиарда евро пришлись на трубопроводный газ, а 191 миллион - на СПГ. Алжир, занявший третье место, отправил в ЕС газа на 1,35 миллиарда евро (+31%), из которых 960 миллионов пришлись на трубопроводный газ, а 394,6 миллиона - на сжиженный.
Замкнула пятерку Великобритания с поставками трубопроводного газа на 538,1 миллиона евро (+65%)
В топ-10 поставщиков газа в ЕС также вошли Азербайджан - 492,6 миллиона евро (+31%), Нигерия - 254,1 миллиона (-36%), Катар - 39,5 миллиона (-87%), а также Мавритания (+28%) и Сенегал (+64%) - по 28,6 миллиона.