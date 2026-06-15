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На вратаря Кабо-Верде подписались 1,7 миллиона человек после дебюта на ЧМ - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
22:17 15.06.2026 (обновлено: 22:23 15.06.2026)
На вратаря Кабо-Верде подписались 1,7 миллиона человек после дебюта на ЧМ

На вратаря Возинью подписались 1,7 миллиона человек после матча с испанцами

© Соцсети ФИФАВозинья
Возинья - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Соцсети ФИФА
Возинья
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с командой Испании на чемпионате мира по футболу.
  • Количество подписчиков голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи увеличилось с 46 тысяч до 1,7 миллиона человек после матча.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Количество подписчиков у голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи увеличилось до 1,7 миллиона человек после ничьей с командой Испании на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.
В понедельник сборная Кабо-Верде дебютировала в финальной части чемпионатов мира ничьей с действующими чемпионами Европы испанцами. Встреча первого тура группы Н прошла в Атланте (США) и завершилась со счетом 0:0. 40-летний Возинья с семью отраженными ударами был признан лучшим игроком матча.
До встречи у игрока было 46 тысяч подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Теперь на Возинью подписаны 1,7 миллиона человек.
После матча с командой Испании десятки тысяч людей со всех стран мира признавались Возинье в любви и поздравили голкипера с успешной игрой.
Эпизод матча Испания - Кабо-Верде - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Сборная Испании не смогла обыграть Кабо-Верде в первом матче на ЧМ-2026
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