Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с командой Испании на чемпионате мира по футболу.
- Количество подписчиков голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи увеличилось с 46 тысяч до 1,7 миллиона человек после матча.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Количество подписчиков у голкипера сборной Кабо-Верде Возиньи увеличилось до 1,7 миллиона человек после ничьей с командой Испании на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.
В понедельник сборная Кабо-Верде дебютировала в финальной части чемпионатов мира ничьей с действующими чемпионами Европы испанцами. Встреча первого тура группы Н прошла в Атланте (США) и завершилась со счетом 0:0. 40-летний Возинья с семью отраженными ударами был признан лучшим игроком матча.
До встречи у игрока было 46 тысяч подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Теперь на Возинью подписаны 1,7 миллиона человек.
После матча с командой Испании десятки тысяч людей со всех стран мира признавались Возинье в любви и поздравили голкипера с успешной игрой.