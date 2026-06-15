Самедов рассказал, за кого болеет на ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший футболист сборной России Александр Самедов заявил, что на чемпионате мира по футболу болеет за сборную Бразилии, но считает, что победителем турнира станет команда Испании.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший футболист сборной России Александр Самедов рассказал РИА Новости, что на чемпионате мира по футболу болеет за сборную Бразилии, однако победителем турнира, по его мнению, станет команда Испании.

Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Первый матч группы C между командами Бразилии и Марокко прошел в Ист-Ратерфорде 13 июня и закончился со счетом 1:1.