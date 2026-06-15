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Самедов рассказал, за кого болеет на ЧМ по футболу - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
10:06 15.06.2026
Самедов рассказал, за кого болеет на ЧМ по футболу

Самедов заявил, что на ЧМ-2026 по футболу будет болеть за сборную Бразилии

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкАлександр Самедов
Александр Самедов - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший футболист сборной России Александр Самедов заявил, что на чемпионате мира по футболу болеет за сборную Бразилии, но считает, что победителем турнира станет команда Испании.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший футболист сборной России Александр Самедов рассказал РИА Новости, что на чемпионате мира по футболу болеет за сборную Бразилии, однако победителем турнира, по его мнению, станет команда Испании.
Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Первый матч группы C между командами Бразилии и Марокко прошел в Ист-Ратерфорде 13 июня и закончился со счетом 1:1.
"Я буду болеть за сборную Бразилии, потому что там тренер - итальянец Карло Анчелотти. Но их фаворитами не считаю, почему-то у меня внутреннее ощущение, что победит Испания", - сказал Самедов.
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Чемпионат мира по футболу 2026: расписание, группы, стадионы и фавориты
14 июня, 15:40
 
ФутболСпортБразилияРоссияИспанияКарло АнчелоттиЧМ по футболу 2026Александр Самедов
 
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