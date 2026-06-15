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Запад хочет заблокировать российский флот в морских базах, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.06.2026
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17:04 15.06.2026
Запад хочет заблокировать российский флот в морских базах, заявил Патрушев

Патрушев: Запад надеется заблокировать российский флот в морских базах

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПомощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что западные стратеги надеются заблокировать российский флот в морских базах.
  • Он подчеркнул, что нельзя допустить блокады ключевых морских направлений России, таких как Балтика и Черное море.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Западные стратеги надеются заблокировать российский флот в морских базах, вынудить с потерями прорывать блокаду, этого нельзя допустить, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Западные стратеги хорошо изучили опыт мировых войн и надеются снова загнать наш флот на базы, заблокировать его, вынудить с потерями прорывать блокаду. Такое не должно повториться. Нельзя допустить блокады наших ключевых морских направлений", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Балтика и Черное море обслуживают основной объем российской морской торговли, напомнил он.
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В миреРоссияЧерное мореНиколай Патрушев
 
 
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