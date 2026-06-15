Филиппины запросили у России встречу лидеров на саммите "Россия — АСЕАН"

Краткий пересказ от РИА ИИ Филиппины запросили у РФ встречу президента Фердинанда Маркоса-младшего и президента Владимира Путина на саммите «Россия — АСЕАН».

Встреча будет короткой, подписание новых соглашений не планируется, но после саммита 18 июня состоится совместная пресс-конференция с президентами Путиным и Маркосом.

Юбилейный саммит Россия — АСЕАН пройдет в Казани 18 июня.

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Филиппины запросили двустороннюю встречу лидеров с президентом Владимиром Путиным на саммите "Россия — АСЕАН", заявил посол страны в Москве Игорь Байлен.

По мнению Байлена, президенты смогут обсудить прогресс в двустороннем диалоге между Москвой и Манилой.

Дипломат уточнил отсутствие планов подписания новых документов. По его словам, встреча будет короткой, но затем ожидается совместная пресс-конференция глав двух стран.

Байлен также выразил надежду, что Путин станет первым из лиц, возглавляющих российское государство, когда-либо посетившим Филиппины.