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Фадеев не имеет претензий к директору Линды, заявил адвокат - РИА Новости, 15.06.2026
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Шоубиз
 
12:45 15.06.2026
Фадеев не имеет претензий к директору Линды, заявил адвокат

Фадеев не имеет претензий к директору Линды Кувшинову

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПевец, композитор, музыкальный продюсер Максим Фадеев
Певец, композитор, музыкальный продюсер Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Певец, композитор, музыкальный продюсер Максим Фадеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Максим Фадеев не имеет претензий к Михаилу Кувшинову и считает его таким же потерпевшим по делу о мошенничестве.
  • Михаил Кувшинов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере — в незаконном переоформлении прав на хиты Линды, автор которых — Фадеев.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев, признанный потерпевшим по делу о мошенничестве, не имеет претензий к директору певицы Линды Михаилу Кувшинову и считает его таким же потерпевшим, заявил в суде адвокат Кувшинова.
«
"Максим Фадеев не считает Кувшинова виноватым, претензий к нему не имеет и считает его таким же потерпевшим", — сказал Алексей Кравченко в ходе заседания Мосгорсуда, где рассматривалась апелляционная жалоба на домашний арест его подзащитного.
Адвокат уточнил, что между Кувшиновым и Фадеевым состоялась очная ставка, в ходе которой продюсер подтвердил свою позицию.
Кувшинов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере— в незаконном переоформлении прав на хиты Линды, автор которых — Фадеев. Сумма ущерба превышает миллион рублей. Кувшинов находится под домашним арестом.
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