Фадеев не имеет претензий к директору Линды, заявил адвокат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Максим Фадеев не имеет претензий к Михаилу Кувшинову и считает его таким же потерпевшим по делу о мошенничестве.
- Михаил Кувшинов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере — в незаконном переоформлении прав на хиты Линды, автор которых — Фадеев.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев, признанный потерпевшим по делу о мошенничестве, не имеет претензий к директору певицы Линды Михаилу Кувшинову и считает его таким же потерпевшим, заявил в суде адвокат Кувшинова.
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"Максим Фадеев не считает Кувшинова виноватым, претензий к нему не имеет и считает его таким же потерпевшим", — сказал Алексей Кравченко в ходе заседания Мосгорсуда, где рассматривалась апелляционная жалоба на домашний арест его подзащитного.
Адвокат уточнил, что между Кувшиновым и Фадеевым состоялась очная ставка, в ходе которой продюсер подтвердил свою позицию.
Кувшинов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере— в незаконном переоформлении прав на хиты Линды, автор которых — Фадеев. Сумма ущерба превышает миллион рублей. Кувшинов находится под домашним арестом.