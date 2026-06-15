Фадеев не имеет претензий к директору Линды, заявил адвокат

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"Максим Фадеев не считает Кувшинова виноватым, претензий к нему не имеет и считает его таким же потерпевшим", — сказал Алексей Кравченко в ходе заседания Мосгорсуда, где рассматривалась апелляционная жалоба на домашний арест его подзащитного.