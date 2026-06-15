Зоолог рассказал, как себя вести при встрече с ежом на даче

Краткий пересказ от РИА ИИ Ежа, которого можно встретить на дачном участке, лучше кормить кошачьим или собачьим кормом, а не молоком, так как у ежей непереносимость лактозы, рассказал зоолог Илья Гомыранов.

Если еж мешает, его можно отнести в лес за несколько сотен метров, аккуратно взяв в перчатках или лопатой.

Ежа лучше не трогать голыми руками, так как на его иглах много бактерий.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Зоолог, писатель-натуралист Илья Гомыранов рассказал, что ежа, которого можно встретить на дачном участке, лучше кормить кошачьим или собачьим кормом, но не молоком.

"Если вы накормите ежа молоком, он с удовольствием его выпьет, но у него это вызовет расстройство кишечника, понос — и иногда это даже может привести к гибели. Будет лучше дать ежу кошачий или собачий корм", — предупредил Гомыранов в разговоре с 360.ru

Зоолог объяснил, что ежи, как и большинство взрослых животных, имеют непереносимость лактозы.

Если еж мешает, эксперт предложил отнести животное в лес за несколько сотен метров. Для этого нужно взять его аккуратно в перчатках или лопатой, поместить в ведро и перенести в дикий безлюдный участок.

По словам зоолога, голыми руками ежа лучше не трогать, поскольку иглы животного не стерильные, на них много бактерий, и ранения от них могут загноиться.