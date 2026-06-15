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Зоолог рассказал, как себя вести при встрече с ежом на даче - РИА Новости, 15.06.2026
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20:43 15.06.2026
Зоолог рассказал, как себя вести при встрече с ежом на даче

Зоолог Гомыранов: ежа можно кормить кошачьим или собачьим кормом, но не молоком

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЕж
Еж - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Еж. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ежа, которого можно встретить на дачном участке, лучше кормить кошачьим или собачьим кормом, а не молоком, так как у ежей непереносимость лактозы, рассказал зоолог Илья Гомыранов.
  • Если еж мешает, его можно отнести в лес за несколько сотен метров, аккуратно взяв в перчатках или лопатой.
  • Ежа лучше не трогать голыми руками, так как на его иглах много бактерий.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Зоолог, писатель-натуралист Илья Гомыранов рассказал, что ежа, которого можно встретить на дачном участке, лучше кормить кошачьим или собачьим кормом, но не молоком.
"Если вы накормите ежа молоком, он с удовольствием его выпьет, но у него это вызовет расстройство кишечника, понос — и иногда это даже может привести к гибели. Будет лучше дать ежу кошачий или собачий корм", — предупредил Гомыранов в разговоре с 360.ru.
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Зоолог объяснил, что ежи, как и большинство взрослых животных, имеют непереносимость лактозы.
Если еж мешает, эксперт предложил отнести животное в лес за несколько сотен метров. Для этого нужно взять его аккуратно в перчатках или лопатой, поместить в ведро и перенести в дикий безлюдный участок.
По словам зоолога, голыми руками ежа лучше не трогать, поскольку иглы животного не стерильные, на них много бактерий, и ранения от них могут загноиться.
Гомыранов также отметил, что еж на участке может быть еще и помощником: он поедает насекомых, очищая территорию от вредителей.
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