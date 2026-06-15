ЕС готовит изменения условий членства для новых государств

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЕС готовит изменение условий членства для новых государств с существенными ограничениями на срок от пяти до 15 лет.
- Новых членов могут лишить права вето на это время, чтобы обеспечить следование европейским правилам.
БРЮССЕЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Евросоюз готовит изменение условий членства в сообществе для Украины и Молдавии с существенными ограничениями, в том числе и права вето, сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
"Это будет новое поколение договоров о присоединении в том смысле, что у нас будут новые обеспечительные гарантии, <…> чтобы мы были уверены, что новые члены будут следовать европейским правилам пять, 10 или 15 лет спустя", — так она ответила на вопрос, не опасаются ли в Брюсселе, что Украина после вступления в союз будет бесконтрольно пользоваться правом вето.
Эти шаги не означают обязательного принятия в объединение и ни к чему не обязывают Брюссель: они лишь знаменуют начало достаточно длительного пути по вступлению в блок. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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