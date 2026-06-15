В ЕС и США забеспокоились из-за падения авторитета Стармера, пишут СМИ

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Евросоюз и США отмечают падение авторитета британского премьер-министра Кира Стармера и беспокоятся о развитии отношений с Лондоном в случае прихода к власти его преемника, пишет газета Politico.

В начале мая почти 100 лейбористов призвали Стармера к отставке после провала партии на местных выборах. На этом фоне депутат от Мейкерфилда Джош Саймонс заявил, что уступает мандат Бернхэму, а тот впоследствии подтвердил, что намерен бороться за пост премьера.