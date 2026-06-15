В ЕС и США забеспокоились из-за падения авторитета Стармера, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дипломаты в США и ЕС отмечают падение авторитета премьер-министра Британии Кира Стармера.
- Есть опасения, что при преемнике Стармера, Энди Бернхэме, могут ухудшиться отношения Лондона с Киевом и Вашингтоном.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Евросоюз и США отмечают падение авторитета британского премьер-министра Кира Стармера и беспокоятся о развитии отношений с Лондоном в случае прихода к власти его преемника, пишет газета Politico.
"Нынешние и бывшие дипломаты <…> заявили, что, по их мнению, авторитет Стармера упал в преддверии его возможного ухода с поста премьер-министра и что они практически не представляют, чего ожидать от Бернхэма, который считается его преемником", — говорится в статье.
По словам одного из собеседников газеты, Стармер отличался солидарностью с Киевом и хорошими отношениями с Владимиром Зеленским, в то время как у нового лидера налаживание контактов с главой киевского режима может занять время.
Американский чиновник также выразил опасения, что при Бернхэме трансатлантические отношения, и без того подорванные отказом Стармера поддерживать удары по Ирану, могут еще больше ухудшиться.
В начале мая почти 100 лейбористов призвали Стармера к отставке после провала партии на местных выборах. На этом фоне депутат от Мейкерфилда Джош Саймонс заявил, что уступает мандат Бернхэму, а тот впоследствии подтвердил, что намерен бороться за пост премьера.