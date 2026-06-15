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ЕС открыл ключевой этап переговоров о вступлении Молдавии в союз - РИА Новости, 15.06.2026
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22:55 15.06.2026 (обновлено: 23:04 15.06.2026)

ЕС открыл ключевой этап переговоров о вступлении Молдавии в союз

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз и Молдавия официально открыли первый и наиболее важный переговорный кластер "Основы" в рамках процесса вступления республики в ЕС.
  • Выполнение требований по этому кластеру будет определять дальнейшее продвижение переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз.
БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Евросоюз и Молдавия официально открыли первый и наиболее важный переговорный кластер в рамках процесса вступления республики в ЕС, говорится в заявлении Совета Евросоюза.
Речь идет о кластере "Основы" (Fundamentals). "Сегодня ЕС и Молдавия достигли важной вехи, открыв переговоры по так называемому кластеру "фундаментальных вопросов". Этот первый кластер переговоров включает в себя наиболее важные компоненты законодательства ЕС, касающиеся верховенства права и основных прав, функционирования демократических институтов, реформы государственного управления и экономических критериев", - заявили в Совете ЕС.
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В Совете отметили, что именно выполнение требований по этому блоку будет определять дальнейшее продвижение переговоров о вступлении страны в Евросоюз.
По данным Совета, для Молдавии установлены промежуточные критерии по всему кластеру, а также отдельные требования по главам, касающимся верховенства права. Их выполнение станет обязательным условием для перехода переговоров к следующему этапу и начала закрытия переговорных глав.
В состав открытого кластера входят вопросы судебной системы и фундаментальных прав, правосудия и безопасности, государственных закупок, статистики и финансового контроля.
В Брюсселе подчеркнули, что переговоры о вступлении строятся по принципу оценки конкретных результатов кандидата, а контроль за приведением молдавского законодательства в соответствие с нормами ЕС будет продолжаться на протяжении всего переговорного процесса.
Ранее в тот же день ЕС открыл аналогичный переговорный кластер с Украиной. Согласно действующей методологии расширения Евросоюза, кластер "Основы" открывается первым и закрывается последним, а прогресс по нему определяет общую скорость переговоров о вступлении страны-кандидата в ЕС.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2025 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
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