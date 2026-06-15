ЕС открыл ключевой этап переговоров о вступлении Молдавии в союз

Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз и Молдавия официально открыли первый и наиболее важный переговорный кластер "Основы" в рамках процесса вступления республики в ЕС.

Выполнение требований по этому кластеру будет определять дальнейшее продвижение переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз.

БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Евросоюз и Молдавия официально открыли первый и наиболее важный переговорный кластер в рамках процесса вступления республики в ЕС, говорится в заявлении Совета Евросоюза.

Речь идет о кластере "Основы" (Fundamentals). "Сегодня ЕС Молдавия достигли важной вехи, открыв переговоры по так называемому кластеру "фундаментальных вопросов". Этот первый кластер переговоров включает в себя наиболее важные компоненты законодательства ЕС, касающиеся верховенства права и основных прав, функционирования демократических институтов, реформы государственного управления и экономических критериев", - заявили в Совете ЕС.

В Совете отметили, что именно выполнение требований по этому блоку будет определять дальнейшее продвижение переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

По данным Совета, для Молдавии установлены промежуточные критерии по всему кластеру, а также отдельные требования по главам, касающимся верховенства права. Их выполнение станет обязательным условием для перехода переговоров к следующему этапу и начала закрытия переговорных глав.

В состав открытого кластера входят вопросы судебной системы и фундаментальных прав, правосудия и безопасности, государственных закупок, статистики и финансового контроля.

Брюсселе подчеркнули, что переговоры о вступлении строятся по принципу оценки конкретных результатов кандидата, а контроль за приведением молдавского законодательства в соответствие с нормами ЕС будет продолжаться на протяжении всего переговорного процесса.

Ранее в тот же день ЕС открыл аналогичный переговорный кластер с Украиной . Согласно действующей методологии расширения Евросоюза, кластер "Основы" открывается первым и закрывается последним, а прогресс по нему определяет общую скорость переговоров о вступлении страны-кандидата в ЕС.

Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2025 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.