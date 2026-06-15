Оператор "Северного потока — 2" оспорил запрет ЕС на импорт газа из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Швейцарская компания Nord Stream 2 AG подала иск против Европарламента и Совета ЕС, требуя отменить регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа.
- Компания утверждает, что он принят на неверной правовой основе и нарушает несколько принципов, включая принцип пропорциональности и право собственности.
- Словакия также подала иск, требуя отменить тот же регламент.
БРЮССЕЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", подала в суд Евросоюза иск с требованием отменить регламент о поэтапном отказе от российского газа, следует из публикации в официальном журнале ЕС.
Иск против Европарламента и Совета ЕС датируется 27 апреля. Компания добивается полной отмены регламента ЕС 2026/261, предусматривающего поэтапное прекращение импорта российского газа и подготовку к отказу от поставок российской нефти.
Nord Stream 2 перечисляет шесть норм, которые, по ее мнению, Евросоюз нарушил этим решением. В частности, регламент принят на неверной правовой основе, утверждает она.
«
"В действительности эта мера, аналогичная санкциям, должна была основываться на статье 215 Договора о функционировании ЕС", — гласит один из доводов заявителя.
Речь также идет о нарушении принципа пропорциональности, права собственности, свободы ведения предпринимательской деятельности и принципа равного обращения. Компания считает, что регламент фактически лишает ее возможности использовать трубопровод в коммерческих целях, то есть де-факто это экспроприация без какой-либо компенсации.
Кроме того, Nord Stream 2 усматривает злоупотребление полномочиями в том, что институты ЕС использовали обычную законодательную процедуру для обхода требований, применяемых при введении санкций.
Общий суд ЕС зарегистрировал дело под номером T-264/26, дату его рассмотрения пока не назначили.
Отменить регламент 2026/261 требует и Словакия. В ее иске также говорится о том, что документ принят на неверной правовой основе и что он нарушает принципы пропорциональности и европейской солидарности. Как считают словацкие власти, он создает чрезмерные негативные последствия для республики и работающих на ее территории экономических операторов.
Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от закупок российских энергоносителей в конце января. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, по долгосрочным планируется с 1 января 2027-го. С 17 июня заработает эмбарго на трубопроводный газ по краткосрочным договорам, а с 1 ноября 2027-го — по долгосрочным.
"Мы страдаем". На Западе признали правоту Путина
12 июня, 08:00
Взрывы на газопроводах
Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по расследованию взрывов, но ни разу их не получила. Как заявлял российский постпред в ООН Василий Небензя, именно США и Великобритания препятствуют объективному международному расследованию теракта.
Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование подрыва "Северных потоков". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.