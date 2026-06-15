Рейтинг@Mail.ru
Оператор "Северного потока — 2" оспорил запрет ЕС на импорт газа из России - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 15.06.2026 (обновлено: 16:06 15.06.2026)
Оператор "Северного потока — 2" оспорил запрет ЕС на импорт газа из России

Оператор "Северного потока" оспорил в суде ЕС запрет на импорт российского газа

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук | Перейти в медиабанкСпециалист работает на территории газораспределительного центра
Специалист работает на территории газораспределительного центра - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в медиабанк
Специалист работает на территории газораспределительного центра. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Швейцарская компания Nord Stream 2 AG подала иск против Европарламента и Совета ЕС, требуя отменить регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа.
  • Компания утверждает, что он принят на неверной правовой основе и нарушает несколько принципов, включая принцип пропорциональности и право собственности.
  • Словакия также подала иск, требуя отменить тот же регламент.
БРЮССЕЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", подала в суд Евросоюза иск с требованием отменить регламент о поэтапном отказе от российского газа, следует из публикации в официальном журнале ЕС.
Иск против Европарламента и Совета ЕС датируется 27 апреля. Компания добивается полной отмены регламента ЕС 2026/261, предусматривающего поэтапное прекращение импорта российского газа и подготовку к отказу от поставок российской нефти.
Газокомпрессорная станция в Европе - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
ЕС в апреле нарастил импорт газа из России до максимума с февраля 2025 года
Вчера, 12:45
Nord Stream 2 перечисляет шесть норм, которые, по ее мнению, Евросоюз нарушил этим решением. В частности, регламент принят на неверной правовой основе, утверждает она.
«

"В действительности эта мера, аналогичная санкциям, должна была основываться на статье 215 Договора о функционировании ЕС", — гласит один из доводов заявителя.

Речь также идет о нарушении принципа пропорциональности, права собственности, свободы ведения предпринимательской деятельности и принципа равного обращения. Компания считает, что регламент фактически лишает ее возможности использовать трубопровод в коммерческих целях, то есть де-факто это экспроприация без какой-либо компенсации.
Кроме того, Nord Stream 2 усматривает злоупотребление полномочиями в том, что институты ЕС использовали обычную законодательную процедуру для обхода требований, применяемых при введении санкций.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
В МИД рассказали, как Россия будет решать вопрос о поставках газа в Европу
20 мая, 01:09
Общий суд ЕС зарегистрировал дело под номером T-264/26, дату его рассмотрения пока не назначили.
Отменить регламент 2026/261 требует и Словакия. В ее иске также говорится о том, что документ принят на неверной правовой основе и что он нарушает принципы пропорциональности и европейской солидарности. Как считают словацкие власти, он создает чрезмерные негативные последствия для республики и работающих на ее территории экономических операторов.
Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от закупок российских энергоносителей в конце января. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, по долгосрочным планируется с 1 января 2027-го. С 17 июня заработает эмбарго на трубопроводный газ по краткосрочным договорам, а с 1 ноября 2027-го — по долгосрочным.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
"Мы страдаем". На Западе признали правоту Путина
12 июня, 08:00

Взрывы на газопроводах

Теракты на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.
Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по расследованию взрывов, но ни разу их не получила. Как заявлял российский постпред в ООН Василий Небензя, именно США и Великобритания препятствуют объективному международному расследованию теракта.
Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование подрыва "Северных потоков". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
Нефтяные станки-качалки - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Энергетическая справедливость в формирующемся многополярном мире
3 июня, 19:22
 
В миреСловакияЕвросоюзNord Stream 2 AGЕвропарламентСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала