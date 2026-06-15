Краткий пересказ от РИА ИИ Швейцарская компания Nord Stream 2 AG подала иск против Европарламента и Совета ЕС, требуя отменить регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа.

Компания утверждает, что он принят на неверной правовой основе и нарушает несколько принципов, включая принцип пропорциональности и право собственности.

Словакия также подала иск, требуя отменить тот же регламент.

БРЮССЕЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", подала в суд Евросоюза иск с требованием отменить регламент о поэтапном отказе от российского газа, следует из публикации в Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", подала в суд Евросоюза иск с требованием отменить регламент о поэтапном отказе от российского газа, следует из публикации в официальном журнале ЕС

Иск против Европарламента Совета ЕС датируется 27 апреля. Компания добивается полной отмены регламента ЕС 2026/261, предусматривающего поэтапное прекращение импорта российского газа и подготовку к отказу от поставок российской нефти.

Nord Stream 2 перечисляет шесть норм, которые, по ее мнению, Евросоюз нарушил этим решением. В частности, регламент принят на неверной правовой основе, утверждает она.

« "В действительности эта мера, аналогичная санкциям, должна была основываться на статье 215 Договора о функционировании ЕС", — гласит один из доводов заявителя.

Речь также идет о нарушении принципа пропорциональности, права собственности, свободы ведения предпринимательской деятельности и принципа равного обращения. Компания считает, что регламент фактически лишает ее возможности использовать трубопровод в коммерческих целях, то есть де-факто это экспроприация без какой-либо компенсации.

Кроме того, Nord Stream 2 усматривает злоупотребление полномочиями в том, что институты ЕС использовали обычную законодательную процедуру для обхода требований, применяемых при введении санкций.

Общий суд ЕС зарегистрировал дело под номером T-264/26, дату его рассмотрения пока не назначили.

Отменить регламент 2026/261 требует и Словакия . В ее иске также говорится о том, что документ принят на неверной правовой основе и что он нарушает принципы пропорциональности и европейской солидарности. Как считают словацкие власти, он создает чрезмерные негативные последствия для республики и работающих на ее территории экономических операторов.

Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от закупок российских энергоносителей в конце января. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, по долгосрочным планируется с 1 января 2027-го. С 17 июня заработает эмбарго на трубопроводный газ по краткосрочным договорам, а с 1 ноября 2027-го — по долгосрочным.

Взрывы на газопроводах

Дания и Теракты на российских экспортных газопро водах "Северны й поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Как заявила Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно.