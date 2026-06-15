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Более 16 тысяч школьников Подмосковья сдали ЕГЭ по трем предметам - РИА Новости, 15.06.2026
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Новости Подмосковья
 
14:58 15.06.2026
Более 16 тысяч школьников Подмосковья сдали ЕГЭ по трем предметам

ЕГЭ по трем предметам написали 16 тысяч подмосковных школьников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в Москве
Сдача ЕГЭ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более 16 тысяч школьников Подмосковья в понедельник написали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по биологии, географии и иностранным языкам, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Экзамены по этим трем предметам прошли в рамках основного периода ЕГЭ.
На ЕГЭ по биологии зарегистрировались больше 6,5 тысячи школьников Подмосковья. Работа состояла из двух частей и включала 28 заданий базового и повышенного уровней сложности. На выполнение отводилось 235 минут.
Географию написали более 1 тысячи одиннадцатиклассников. Экзамен состоял из 29 заданий в двух частях — с кратким и развернутым ответом. Время написания -180 минут. На экзамене разрешили пользоваться дополнительными материалами: административной картой России, политической картой мира, статическими приложениями и непрограммируемым калькулятором. Их выдавали организаторы вместе с контрольно-измерительными материалами.
Иностранные языки сдавали больше 7 тысяч выпускников. Английский выбрали 7830 человек, немецкий — 21, французский — 11, испанский — семь, китайский — 21. Письменная часть работы включала 36 заданий с кратким ответом и два задания с развернутым ответом. На выполнение давали 190 минут.
Для экзаменов в Подмосковье организовали 188 пунктов. За ходом испытаний следили более 400 общественных наблюдателей и свыше 300 онлайн-наблюдателей в ситуационных центрах видеонаблюдения.
В пресс-службе ведомства сообщили, что результаты по биологии и географии объявят не позднее 29 июня, по иностранным языкам — 1 июля. Для тех, кто не пришел на экзамен в основной день по уважительной причине, предусмотрели резервные даты: 22 июня — письменная часть иностранных языков, 23 июня — биология и география.
Следующие экзамены в рамках основного периода ЕГЭ пройдут 18 и 19 июня. Выпускники будут сдавать информатику и устную часть иностранных языков.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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