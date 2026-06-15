ЛДПР предлагает провести проверку порядка составления заданий для ЕГЭ

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Член экспертного совета по образованию и молодежной политике Госдумы, зампред Ассоциации негосударственного образования, член партии ЛДПР Роман Султанов в беседе с РИА Новости предложил провести проверку порядка составления заданий для ЕГЭ.

Султанов отметил, что множество заданий ЕГЭ содержит в себе ошибки: по русскому языку в задании №27 были перепутаны тема сочинения и предложенный для анализа текст, а в задании №4 была опечатка.