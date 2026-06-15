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ЛДПР предлагает провести проверку порядка составления заданий для ЕГЭ - РИА Новости, 15.06.2026
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01:33 15.06.2026 (обновлено: 10:34 15.06.2026)
ЛДПР предлагает провести проверку порядка составления заданий для ЕГЭ

Член ЛДПР Султанов предложил проверить порядок составления заданий ЕГЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПреподаватель перед началом досрочного ЕГЭ по математике
Преподаватель перед началом досрочного ЕГЭ по математике - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Преподаватель перед началом досрочного ЕГЭ по математике . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роман Султанов предложил провести проверку порядка составления заданий для ЕГЭ.
  • В одно из заданий ЕГЭ вошел текст писателя Александра Иличевского, который уехал в Израиль и критикует Россию, заметил Султанов.
  • Султанов добавил, что множество заданий ЕГЭ содержит ошибки.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Член экспертного совета по образованию и молодежной политике Госдумы, зампред Ассоциации негосударственного образования, член партии ЛДПР Роман Султанов в беседе с РИА Новости предложил провести проверку порядка составления заданий для ЕГЭ.
По словам Султанова, в одно из заданий ЕГЭ вошел текст писателя Александра Иличевского, давно уехавшего в Израиль и критикующего Россию, а в самом тексте - резко негативные характеристики Москвы.
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"ЛДПР требует провести тщательную проверку порядка составления заданий для ЕГЭ, дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые допустили включение в задания экзамена текста Иличевского и предложить конкретные изменения в правила подготовки и проведения экзамена для соблюдения прав школьников", - сказал Султанов.
Он добавил, что соответствующее обращение будет направлено в Рособрнадзор.
Султанов отметил, что множество заданий ЕГЭ содержит в себе ошибки: по русскому языку в задании №27 были перепутаны тема сочинения и предложенный для анализа текст, а в задании №4 была опечатка.
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ОбществоИзраильРоссияМоскваАлександр ИличевскийЛДПРГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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