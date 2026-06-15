ЛДПР предлагает провести проверку порядка составления заданий для ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роман Султанов предложил провести проверку порядка составления заданий для ЕГЭ.
- В одно из заданий ЕГЭ вошел текст писателя Александра Иличевского, который уехал в Израиль и критикует Россию, заметил Султанов.
- Султанов добавил, что множество заданий ЕГЭ содержит ошибки.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Член экспертного совета по образованию и молодежной политике Госдумы, зампред Ассоциации негосударственного образования, член партии ЛДПР Роман Султанов в беседе с РИА Новости предложил провести проверку порядка составления заданий для ЕГЭ.
По словам Султанова, в одно из заданий ЕГЭ вошел текст писателя Александра Иличевского, давно уехавшего в Израиль и критикующего Россию, а в самом тексте - резко негативные характеристики Москвы.
"ЛДПР требует провести тщательную проверку порядка составления заданий для ЕГЭ, дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые допустили включение в задания экзамена текста Иличевского и предложить конкретные изменения в правила подготовки и проведения экзамена для соблюдения прав школьников", - сказал Султанов.
Он добавил, что соответствующее обращение будет направлено в Рособрнадзор.
Султанов отметил, что множество заданий ЕГЭ содержит в себе ошибки: по русскому языку в задании №27 были перепутаны тема сочинения и предложенный для анализа текст, а в задании №4 была опечатка.