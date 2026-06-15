Ефимов: пилоны конца XIX века у московского ипподрома отреставрируют

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Исторические пилоны конца XIX века – объект культурного наследия регионального значения – у Центрального московского ипподрома отреставрируют, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Речь идет о фрагментах утраченных въездных ворот в начале Беговой аллеи на пересечении с Ленинградским проспектом, которые венчают металлические скульптурные группы "Диоскуры, укрощающие коней", пояснил замглавы города.

"Комплексная реконструкция Центрального московского ипподрома – масштабный и важный для города проект. Благодаря ей историческая территория интегрируется в современную городскую среду с сохранением наследия. Проект реставрации предполагает воссоздание утраченного декора, чтобы вернуть пилонам их первоначальный облик конца XIX века. Кропотливая научная работа позволит восстановить геометрию и пропорции памятника", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Проект реставрации, по словам заммэра, создали в Центре по работе с объектами культурного наследия – мастерской "Моспроекта". Прежде чем приступить к работе, его специалисты провели историко-архивные и библиографические исследования, натурные обследования с фотофиксацией, архитектурно-археологические обмеры памятника, добавил Ефимов.

Сложная криволинейная геометрия скульптур также потребовала от ученых применения лазерного сканирования, выполнения химико-технологических и микологических исследований строительных и отделочных материалов, заметили, в свою очередь, в департаменте градостроительной политики.