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Ефимов: пилоны конца XIX века у московского ипподрома отреставрируют - РИА Новости, 15.06.2026
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09:08 15.06.2026
Ефимов: пилоны конца XIX века у московского ипподрома отреставрируют

Ефимов: историческим пилонам у московского ипподрома вернут первоначальный облик

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Исторические пилоны конца XIX века – объект культурного наследия регионального значения – у Центрального московского ипподрома отреставрируют, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Речь идет о фрагментах утраченных въездных ворот в начале Беговой аллеи на пересечении с Ленинградским проспектом, которые венчают металлические скульптурные группы "Диоскуры, укрощающие коней", пояснил замглавы города.
"Комплексная реконструкция Центрального московского ипподрома – масштабный и важный для города проект. Благодаря ей историческая территория интегрируется в современную городскую среду с сохранением наследия. Проект реставрации предполагает воссоздание утраченного декора, чтобы вернуть пилонам их первоначальный облик конца XIX века. Кропотливая научная работа позволит восстановить геометрию и пропорции памятника", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Проект реставрации, по словам заммэра, создали в Центре по работе с объектами культурного наследия – мастерской "Моспроекта". Прежде чем приступить к работе, его специалисты провели историко-архивные и библиографические исследования, натурные обследования с фотофиксацией, архитектурно-археологические обмеры памятника, добавил Ефимов.
Сложная криволинейная геометрия скульптур также потребовала от ученых применения лазерного сканирования, выполнения химико-технологических и микологических исследований строительных и отделочных материалов, заметили, в свою очередь, в департаменте градостроительной политики.
Как сообщалось ранее, основанный в 1834 году Центральный московский ипподром является старейшим в России и первым в мире рысистым ипподромом. В нынешнем виде комплекс объектов ипподрома был сформирован в 50-е годы XX века.
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