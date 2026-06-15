В Приморье самосвал наехал на машину с ремонтниками, один человек погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Приморье самосвал «БелАЗ» наехал на автомобиль «УАЗ Пикап» с ремонтной бригадой.
- Один человек погиб, другой был госпитализирован.
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще один госпитализирован после наезда самосвала на автомобиль с ремонтной бригадой в Приморье, сообщила прокуратура региона.
По предварительным данным ведомства, 12 июня на угольном разрезе в Пожарском округе Приморья водитель большегрузного карьерного самосвала "БелАЗ" не убедился в безопасности движения и наехал на УАЗ "Пикап" с ремонтной бригадой.
"В результате происшествия пассажир УАЗ "Пикап" от полученных травм скончался на месте, а водитель госпитализирован", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства в сфере охраны труда, соблюдение техники безопасности при организации и производстве работ, а также проконтролирует ход и результаты проверки государственной инспекции труда по расследованию несчастного случая, добавили в прокуратуре.
В полиции уточнили, что в момент происшествия в салоне "УАЗа" находились два человека: 22-летний пассажир скончался на месте, 37-летний водитель госпитализирован. По предварительным данным, 47-летний водитель "БелАЗа" при начале движения не заметил стоявший впереди "УАЗ".
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