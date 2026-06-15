В Приморье самосвал наехал на машину с ремонтниками, один человек погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ В Приморье самосвал «БелАЗ» наехал на автомобиль «УАЗ Пикап» с ремонтной бригадой.

Один человек погиб, другой был госпитализирован.

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще один госпитализирован после наезда самосвала на автомобиль с ремонтной бригадой в Приморье, сообщила прокуратура региона.

По предварительным данным ведомства, 12 июня на угольном разрезе в Пожарском округе Приморья водитель большегрузного карьерного самосвала "БелАЗ" не убедился в безопасности движения и наехал на УАЗ "Пикап" с ремонтной бригадой.

"В результате происшествия пассажир УАЗ "Пикап" от полученных травм скончался на месте, а водитель госпитализирован", - говорится в сообщении

Надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства в сфере охраны труда, соблюдение техники безопасности при организации и производстве работ, а также проконтролирует ход и результаты проверки государственной инспекции труда по расследованию несчастного случая, добавили в прокуратуре.