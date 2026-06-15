Рейтинг@Mail.ru
Названа причина смертельного ДТП с вахтовым автобусом в Тюменской области - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 15.06.2026
Названа причина смертельного ДТП с вахтовым автобусом в Тюменской области

ГАИ: водитель попавшего в ДТП в Тюменской области автобуса мог заснуть за рулем

© Фото : МЧС по Тюменской области/MAXДТП в Исетском округе Тюменской области
ДТП в Исетском округе Тюменской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : МЧС по Тюменской области/MAX
ДТП в Исетском округе Тюменской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Исетском районе Тюменской области на 101-м километре федеральной автодороги Р-254 вахтовый автобус столкнулся с грузовиком.
  • Один человек погиб, 11 пассажиров пострадали. Предварительно, водитель автобуса уснул за рулем.
ТЮМЕНЬ, 15 июн – РИА Новости. Сон за рулем водителя автобуса мог привести к ДТП в Исетском районе Тюменской области, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба ГАИ по Тюменской области.
Ранним утром на 101-м километре федеральной автодороги Р-254 водитель вахтового автобуса допустил столкновение с попутно двигавшимся грузовиком, сообщал региональный главк МЧС. Один человек погиб, 11 пострадали, всего в автобусе было 19 пассажиров и два водителя.
«
"Столкнулись автобус King Long и грузовой Volvo. Предварительно, 60-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля. Возможно, он уснул за рулем", - сказано в сообщении.
Уточняется, что в столкновении погиб водитель автобуса - житель Башкирии. Двое из 11 осмотренных медработники пассажиров получили ранения.
На месте происшествия, где водитель погибла, пытаясь остановить самопроизвольное движение автобуса в Тюмени - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
В Тюмени погибла водитель, пытавшаяся остановить автобус
17 мая, 21:40
 
ПроисшествияТюменская областьИсетский районГИБДД МВД РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Volvo AB
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала