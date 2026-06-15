Названа причина смертельного ДТП с вахтовым автобусом в Тюменской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Исетском районе Тюменской области на 101-м километре федеральной автодороги Р-254 вахтовый автобус столкнулся с грузовиком.
- Один человек погиб, 11 пассажиров пострадали. Предварительно, водитель автобуса уснул за рулем.
ТЮМЕНЬ, 15 июн – РИА Новости. Сон за рулем водителя автобуса мог привести к ДТП в Исетском районе Тюменской области, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба ГАИ по Тюменской области.
Ранним утром на 101-м километре федеральной автодороги Р-254 водитель вахтового автобуса допустил столкновение с попутно двигавшимся грузовиком, сообщал региональный главк МЧС. Один человек погиб, 11 пострадали, всего в автобусе было 19 пассажиров и два водителя.
«
"Столкнулись автобус King Long и грузовой Volvo. Предварительно, 60-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля. Возможно, он уснул за рулем", - сказано в сообщении.
Уточняется, что в столкновении погиб водитель автобуса - житель Башкирии. Двое из 11 осмотренных медработники пассажиров получили ранения.