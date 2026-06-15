В Тюменской области вахтовый автобус попал в ДТП, один человек погиб

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Грузовик и вахтовый автобус столкнулись в Исетском округе Тюменской области, пострадали 12 человек, один из них скончался, двое из числа пострадавших госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.