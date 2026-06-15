В Тюменской области вахтовый автобус попал в ДТП, один человек погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 101-м километре федеральной автодороги Р-254 в Исетском округе Тюменской области произошло столкновение вахтового автобуса с грузовиком.
- В результате аварии пострадали 12 человек, один из них скончался, двое были госпитализированы.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Грузовик и вахтовый автобус столкнулись в Исетском округе Тюменской области, пострадали 12 человек, один из них скончался, двое из числа пострадавших госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.
"Ранним утром 15 июня на 101-м километре федеральной автодороги Р-254 водитель вахтового автобуса допустил столкновение с попутно двигавшимся грузовым автомобилем, В автобусе находились 19 пассажиров и два водителя. В результате происшествия пострадали 12 человек, один из них скончался. Два человека госпитализированы, остальные отпущены домой", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место вызова сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области провели деблокировку пострадавшего. Последствия ДТП ликвидированы.