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Более 1,3 тыс литров цельной крови собрали на донорской акции в Подмосковье - РИА Новости, 15.06.2026
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Новости Подмосковья
 
13:14 15.06.2026
Более 1,3 тыс литров цельной крови собрали на донорской акции в Подмосковье

Свыше 1,3 тыс литров цельной крови собрали на акции для доноров в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир ТрефиловДонорство крови
Донорство крови - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Донорство крови. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За время акции «Сдай кровь — стань волонтером Подмосковья» удалось собрать более 1320 литров цельной крови.
  • С 8 по 14 июня сбор крови проводился на стационарных и мобильных пунктах в разных городах Московской области.
  • Более 2360 человек сдали кровь в рамках акции.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более 1,32 тысячи литров цельной крови удалось собрать за время акции "Сдай кровь — стань волонтером Подмосковья", сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.
С 8 по 14 июня региональное движение "Волонтеры Подмосковья" вместе с областным Минздравом и при поддержке регионального министерства информации и молодежной политики проводило сбор крови на стационарных и мобильных пунктах региона.
Акция прошла на стационарных пунктах переливания крови в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове, Воскресенске и Наро-Фоминске, а также на выездных мобильных бригадах в Дубне, Истре, Лобне, Балашихе и Люберцах. Список адресов и правила подготовки заранее опубликовали на официальной платформе "Волонтеров Подмосковья".
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"За время акции кровь сдали 2360 человек, удалось собрать более 1320 литров цельной крови. Это серьезный вклад в региональный банк крови и результат совместной работы медиков и волонтеров", — приводит пресс-служба слова министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Швелидзе.
Отдельно она поблагодарила добровольцев, которые все дни были на точках и помогали донорам. Многие участники акции на собственном опыте убедились, что быть волонтером просто, и после сдачи крови присоединились к движению.
"Теперь они — часть большой команды, которая заботится о жителях и делает Подмосковье лучше", — сказала Швелидзе.
Волонтеры встречали доноров на всех точках: помогали зарегистрироваться, сверяли электронные записи, подсказывали, куда идти, и объясняли, что будет происходить дальше.
 
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