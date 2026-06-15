Более 1,3 тыс литров цельной крови собрали на донорской акции в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ За время акции «Сдай кровь — стань волонтером Подмосковья» удалось собрать более 1320 литров цельной крови.

С 8 по 14 июня сбор крови проводился на стационарных и мобильных пунктах в разных городах Московской области.

Более 2360 человек сдали кровь в рамках акции.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более 1,32 тысячи литров цельной крови удалось собрать за время акции "Сдай кровь — стань волонтером Подмосковья", сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.

С 8 по 14 июня региональное движение "Волонтеры Подмосковья" вместе с областным Минздравом и при поддержке регионального министерства информации и молодежной политики проводило сбор крови на стационарных и мобильных пунктах региона.

Орехово-Зуеве, Щелкове, Воскресенске и Истре, Лобне, Балашихе и Акция прошла на стационарных пунктах переливания крови в Подольске Наро-Фоминске , а также на выездных мобильных бригадах в Дубне Люберцах . Список адресов и правила подготовки заранее опубликовали на официальной платформе "Волонтеров Подмосковья".

« "За время акции кровь сдали 2360 человек, удалось собрать более 1320 литров цельной крови. Это серьезный вклад в региональный банк крови и результат совместной работы медиков и волонтеров", — приводит пресс-служба слова министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Швелидзе.

Отдельно она поблагодарила добровольцев, которые все дни были на точках и помогали донорам. Многие участники акции на собственном опыте убедились, что быть волонтером просто, и после сдачи крови присоединились к движению.

"Теперь они — часть большой команды, которая заботится о жителях и делает Подмосковье лучше", — сказала Швелидзе.