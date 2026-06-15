В Туле дом, где при атаке БПЛА пострадали два человека, полностью сгорел

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате удара БПЛА по Туле пострадали женщина и годовалый ребенок, семья осталась без жилья, так как дом сгорел вместе с вещами.
ТУЛА, 15 июн — РИА Новости. Дом, где в результате удара БПЛА по Туле пострадали женщина и малолетний ребенок, полностью сгорел вместе с вещами, семья осталась без жилья, рассказал РИА Новости знакомый пострадавших.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что атаке БПЛА подвергся жилой сектор Тулы. Предварительно, три человека погибли, еще трое пострадали, в их числе годовалый ребенок. В нескольких населенных пунктах повреждения получили жилые дома и коммерческие объекты. По данным регионального правительства, состояние ребенка оценивается как среднее, женщина находится в тяжелом состоянии. Состояние еще одного пострадавшего средней степени тяжести.
"Семья осталась без жилья, дом сгорел вместе с вещами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшая семья является многодетной. Со старшими детьми сейчас находится отец.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18