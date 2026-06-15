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В Туле дом, где при атаке БПЛА пострадали два человека, полностью сгорел - РИА Новости, 15.06.2026
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22:04 15.06.2026
В Туле дом, где при атаке БПЛА пострадали два человека, полностью сгорел

В Туле дом, где при атаке БПЛА пострадали женщина и ребенок, полностью сгорел

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате удара БПЛА по Туле пострадали женщина и годовалый ребенок, семья осталась без жилья, так как дом сгорел вместе с вещами.
ТУЛА, 15 июн — РИА Новости. Дом, где в результате удара БПЛА по Туле пострадали женщина и малолетний ребенок, полностью сгорел вместе с вещами, семья осталась без жилья, рассказал РИА Новости знакомый пострадавших.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что атаке БПЛА подвергся жилой сектор Тулы. Предварительно, три человека погибли, еще трое пострадали, в их числе годовалый ребенок. В нескольких населенных пунктах повреждения получили жилые дома и коммерческие объекты. По данным регионального правительства, состояние ребенка оценивается как среднее, женщина находится в тяжелом состоянии. Состояние еще одного пострадавшего средней степени тяжести.
"Семья осталась без жилья, дом сгорел вместе с вещами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшая семья является многодетной. Со старшими детьми сейчас находится отец.
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Специальная военная операция на УкраинеТулаТульская областьДмитрий Миляев
 
 
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