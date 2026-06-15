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Подготовительные встречи Ирана и США пройдут в Катаре - РИА Новости, 15.06.2026
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03:54 15.06.2026
Подготовительные встречи Ирана и США пройдут в Катаре

Консультации перед подписанием соглашения между США и Ираном пройдут в Катаре

© Фонд образования КатараДоха, столица Катара
Доха, столица Катара - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фонд образования Катара
Доха, столица Катара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подготовительные встречи с представителями Ирана и США пройдут в столице Катара Дохе.
  • Меморандум о взаимопонимании будет подписан в Швейцарии 19 июня.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Отдельные подготовительные встречи с представителями Ирана и США пройдут в столице Катара Дохе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатический источник.
Ранее президент США Дональд Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании, который будет подписан в Швейцарии 19 июня.
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"На этой неделе в Дохе состоятся подготовительные встречи с каждой из сторон (США и Ираном - ред.) в преддверии официального подписания соглашения в Швейцарии в эту пятницу и начала переговоров по техническим вопросам", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника CNN, катарские посредники уже покинули Тегеран - спустя 17 часов интенсивных переговоров.
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В миреИранСШАДохаДональд ТрампКазем Гариб-АбадиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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