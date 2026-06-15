Подготовительные встречи Ирана и США пройдут в Катаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подготовительные встречи с представителями Ирана и США пройдут в столице Катара Дохе.
- Меморандум о взаимопонимании будет подписан в Швейцарии 19 июня.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Отдельные подготовительные встречи с представителями Ирана и США пройдут в столице Катара Дохе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатический источник.
Ранее президент США Дональд Трамп и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили информацию о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании, который будет подписан в Швейцарии 19 июня.
"На этой неделе в Дохе состоятся подготовительные встречи с каждой из сторон (США и Ираном - ред.) в преддверии официального подписания соглашения в Швейцарии в эту пятницу и начала переговоров по техническим вопросам", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника CNN, катарские посредники уже покинули Тегеран - спустя 17 часов интенсивных переговоров.