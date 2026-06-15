В ДНР человек погиб при атаке ударных дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атак ударных дронов ВСУ один человек погиб и трое мирных жителей ДНР пострадали.
- Повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры, один грузовой и два легковых автомобиля в Новоазовском муниципальном округе и городском округе Докучаевск.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще три мирных жителя ДНР пострадали в понедельник из-за атак ударных дронов ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"На трассе Донецк - Мариуполь в городском округе Докучаевск погиб мужчина. Несколькими часами ранее, на этой же автодороге, крайне тяжелые ранения получил мужчина 1997 года рождения. За его жизнь борются донецкие медики. На трассе "Новороссия" в Новоазовском муниципальном округе ранения средней степени тяжести получили мужчины 1989 и 1995 годов рождения", - написал он в Telegram-канале.
Пушилин отметил, что всем оказывается медицинская помощь.
Кроме того, глава республики сообщил, что повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры, один грузовой и два легковых автомобиля в Новоазовском муниципальном округе, городском округе Докучаевск.
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