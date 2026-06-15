В ДНР человек погиб при атаке ударных дронов ВСУ

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще три мирных жителя ДНР пострадали в понедельник из-за атак ударных дронов ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Кроме того, глава республики сообщил, что повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры, один грузовой и два легковых автомобиля в Новоазовском муниципальном округе, городском округе Докучаевск.