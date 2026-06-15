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В ДНР человек погиб при атаке ударных дронов ВСУ - РИА Новости, 15.06.2026
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21:59 15.06.2026 (обновлено: 22:06 15.06.2026)
В ДНР человек погиб при атаке ударных дронов ВСУ

В ДНР один человек погиб, три пострадали при атаках ударных дронов ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атак ударных дронов ВСУ один человек погиб и трое мирных жителей ДНР пострадали.
  • Повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры, один грузовой и два легковых автомобиля в Новоазовском муниципальном округе и городском округе Докучаевск.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще три мирных жителя ДНР пострадали в понедельник из-за атак ударных дронов ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"На трассе Донецк - Мариуполь в городском округе Докучаевск погиб мужчина. Несколькими часами ранее, на этой же автодороге, крайне тяжелые ранения получил мужчина 1997 года рождения. За его жизнь борются донецкие медики. На трассе "Новороссия" в Новоазовском муниципальном округе ранения средней степени тяжести получили мужчины 1989 и 1995 годов рождения", - написал он в Telegram-канале.
Пушилин отметил, что всем оказывается медицинская помощь.
Кроме того, глава республики сообщил, что повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры, один грузовой и два легковых автомобиля в Новоазовском муниципальном округе, городском округе Докучаевск.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДокучаевскДонецкДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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