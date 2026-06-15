В ДНР утвердили медаль "За освобождение Дебальцево"

ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об утверждении государственной медали ДНР "За освобождение Дебальцево", соответствующий указ опубликован на сайте главы региона в понедельник.

"Утвердить положение, описание и рисунок медали "За освобождение Дебальцево", - говорится в тексте указа.

"На лицевой стороне медали по окружности нанесена надпись: "За освобождение Дебальцево", по центру располагается изображение железнодорожного вокзала города, за которым по окружности расходятся лучи", - говорится в тексте описания медали в указе главы республики.