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В ДНР утвердили медаль "За освобождение Дебальцево" - РИА Новости, 15.06.2026
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16:49 15.06.2026
В ДНР утвердили медаль "За освобождение Дебальцево"

Денис Пушилин утвердил медаль "За освобождение Дебальцево"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об утверждении государственной медали ДНР «За освобождение Дебальцево».
  • Медалью «За освобождение Дебальцево» награждаются лица, принимавшие участие в освобождении города в ходе боевых действий с 22 января по 18 февраля 2015 года, организаторы и руководители операций, а также лица, выполнявшие работы по разминированию города.
  • На лицевой стороне медали нанесена надпись «За освобождение Дебальцево», по центру располагается изображение железнодорожного вокзала города.
ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ об утверждении государственной медали ДНР "За освобождение Дебальцево", соответствующий указ опубликован на сайте главы региона в понедельник.
"Утвердить положение, описание и рисунок медали "За освобождение Дебальцево", - говорится в тексте указа.
CC BY 4.0 / Георгий Долгопский / Медаль ДНР "За освобождение Дебальцево"
Медаль ДНР За освобождение Дебальцево - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
CC BY 4.0 / Георгий Долгопский /
Медаль ДНР "За освобождение Дебальцево". Архивное фото
В приложении к указу добавлено, что медалью "За освобождение Дебальцево" награждаются лица, принимавшие непосредственное участие в освобождении города Дебальцево в ходе боевых действий в период с 22 января по 18 февраля 2015 года, организаторы и руководители соответствующих операций, а также лица, выполнявшие работы по разминированию города.
"На лицевой стороне медали по окружности нанесена надпись: "За освобождение Дебальцево", по центру располагается изображение железнодорожного вокзала города, за которым по окружности расходятся лучи", - говорится в тексте описания медали в указе главы республики.
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Дебальцево расположено в 74 километрах от Донецка, являясь одним из крупнейших железнодорожных узлов Донбасса. Боевики ВСУ и Нацгвардии Украины захватили Дебальцево к 28 июля 2014 года. Через несколько месяцев войскам ДНР удалось полностью освободить городской плацдарм, который Киев планировал использовать для развития наступления вглубь территории республики.
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Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДебальцево
 
 
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