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Скотт Риттер во время визита в ДНР восхитился храбростью жителей Донбасса - РИА Новости, 15.06.2026
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12:05 15.06.2026
Скотт Риттер во время визита в ДНР восхитился храбростью жителей Донбасса

Скотт Риттер во время визита в Горловку восхитился храбростью жителей Донбасса

© Фото : Уполномоченный по правам ребенка в ДНР | УПР ДНР/ВКонтактеБывший американский разведчик Скотт Риттер посетил мемориал "Аллея Ангелов"
Бывший американский разведчик Скотт Риттер посетил мемориал Аллея Ангелов - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Уполномоченный по правам ребенка в ДНР | УПР ДНР/ВКонтакте
Бывший американский разведчик Скотт Риттер посетил мемориал "Аллея Ангелов"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший американский разведчик Скотт Риттер восхитился храбростью жителей Донбасса.
  • Он посетил Горловку и возложил цветы к мемориалам погибшим мирным жителям и детям Донбасса.
ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с РИА Новости во время своего визита в ДНР восхитился храбростью жителей Донбасса.
Риттер посетил Горловку, где возложил цветы к монументу погибшим мирным жителям в результате агрессии боевиков ВСУ, а также к мемориалу "Аллеи Ангелов" погибшим детям Донбасса.
"Я никогда не встречал более храбрых людей, чем народ Донбасса. Они ходили по улицам, зная, что в любую минуту украинцы могут попытаться убить их, и не только с помощью артиллерийского огня, ракетного обстрела, но также и при помощи дронов, но они ходили свободно, ничего не боясь", - сказал Риттер.
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Донецкая Народная РеспубликаГорловкаСкотт Риттер
 
 
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