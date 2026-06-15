Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший американский разведчик Скотт Риттер восхитился храбростью жителей Донбасса.
- Он посетил Горловку и возложил цветы к мемориалам погибшим мирным жителям и детям Донбасса.
ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с РИА Новости во время своего визита в ДНР восхитился храбростью жителей Донбасса.
"Я никогда не встречал более храбрых людей, чем народ Донбасса. Они ходили по улицам, зная, что в любую минуту украинцы могут попытаться убить их, и не только с помощью артиллерийского огня, ракетного обстрела, но также и при помощи дронов, но они ходили свободно, ничего не боясь", - сказал Риттер.