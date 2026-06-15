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Дмитриев рассказал, зачем Стармеру нужен запрет на соцсети для детей - РИА Новости, 15.06.2026
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13:09 15.06.2026
Дмитриев рассказал, зачем Стармеру нужен запрет на соцсети для детей

Дмитриев: Стармер хочет контролировать всех пользователей соцсетей в Британии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кирилл Дмитриев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен запретить социальные сети для детей младше 16 лет.
  • По мнению спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, это делается для того, чтобы заставить пользователей пройти идентификацию и установить над ними контроль.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Запрет на соцсети для детей младше 16 лет в Великобритании нужен премьеру Киру Стармеру, чтобы заставить пользователей пройти идентификацию и установить над ними контроль, угрожая арестами за комментарии, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Стармер делает это в первую очередь для того, чтобы заставить всех пользователей социальных сетей пройти идентификацию и контролировать их, угрожая арестами за комментарии", - написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее Стармер объявил о намерении властей запретить социальные сети для детей младше 16 лет. Он подчеркнул, что, по оценке властей, соцсети отрицательно влияют на психическое здоровье детей и знакомят их с опасным контентом.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Стармер объявил о намерении запретить соцсети для детей младше 16 лет
Вчера, 11:12
 
ВеликобританияКирилл ДмитриевКир СтармерРоссия
 
 
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