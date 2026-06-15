Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен запретить социальные сети для детей младше 16 лет.
- По мнению спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, это делается для того, чтобы заставить пользователей пройти идентификацию и установить над ними контроль.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Запрет на соцсети для детей младше 16 лет в Великобритании нужен премьеру Киру Стармеру, чтобы заставить пользователей пройти идентификацию и установить над ними контроль, угрожая арестами за комментарии, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее Стармер объявил о намерении властей запретить социальные сети для детей младше 16 лет. Он подчеркнул, что, по оценке властей, соцсети отрицательно влияют на психическое здоровье детей и знакомят их с опасным контентом.