МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Запрет на соцсети для детей младше 16 лет в Великобритании нужен премьеру Киру Стармеру, чтобы заставить пользователей пройти идентификацию и установить над ними контроль, угрожая арестами за комментарии, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.