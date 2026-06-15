Средняя цена на дизель в Москве за неделю выросла на 42 копейки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средняя цена на дизельное топливо в Москве с 8 по 15 июня увеличилась на 42 копейки — до 79,28 рубля за литр.
- Цены на бензин Аи-92, Аи-95 и Аи-100 также выросли, за исключением сетей "Тебойл" и "Татнефть", где стоимость либо не изменилась, либо снизилась.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Средняя цена на дизельное топливо на заправках Москвы с 8 по 15 июня увеличилась на 42 копейки за литр - до 79,28 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Цена выросла на всех сетях АЗС, кроме "Тебойла", где стоимость не изменилась, и "Татнефти", где она снизилась. Неделей ранее дизельное топливо подорожало на 37 копеек - до 78,86 рубля за литр.
Цена бензина Аи-92 и Аи-95 тоже выросла на всех сетях АЗС, кроме "Тебойла", где стоимость не изменилась, и "Татнефти", где она снизилась. Бензин Аи-100 подорожал на сетях "Тебойла", "Роснефти", "Транс-АЗС", "НефтьМагистрали".
Правительство РФ в конце апреля утвердило перечень из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут отдельные соглашения о поставках бензина. Предполагается, что соглашения отрегулируют на текущий год объемы поставок топлива на внутренний рынок и розничные цены исходя из прогнозной инфляции.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в начале июня заявил, что соглашения в ближайшее время будут подписаны со всеми 12 компаниями. А те, кто уже их подписали, выполняют свои обязательства.
Помимо этого, действует еще комплекс мер. Так, запрет на экспорт бензина из России для нефтяников действует со 2 апреля до 31 июля. Одновременно с этим до 31 июля продолжает действовать запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для непроизводителей.
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