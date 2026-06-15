Средняя цена на дизель в Москве за неделю выросла на 42 копейки

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Средняя цена на дизельное топливо на заправках Москвы с 8 по 15 июня увеличилась на 42 копейки за литр - до 79,28 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).

Помимо этого, действует еще комплекс мер. Так, запрет на экспорт бензина из России для нефтяников действует со 2 апреля до 31 июля. Одновременно с этим до 31 июля продолжает действовать запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для непроизводителей.