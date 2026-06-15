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В Сургуте нашли мужчину, который ударил девочку-подростка во дворе дома - РИА Новости, 15.06.2026
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16:09 15.06.2026
В Сургуте нашли мужчину, который ударил девочку-подростка во дворе дома

Полиция нашла мужчину, который ударил девочку-подростка во дворе дома в Сургуте

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники полиции нашли мужчину, который ударил девочку-подростка в Сургуте.
  • Инцидент произошел во дворе жилого дома, его зафиксировали на видео.
  • По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции нашли мужчину, который ударил девочку-подростка в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
По данным пресс-службы, инцидент случился во дворе жилого дома.
"В ходе мониторинга социальных сетей была обнаружена видеозапись, на которой между подростком и мужчиной произошел словесный конфликт, в ходе которого гражданин применил физическую силу… Все участники конфликта установлены, назначена судебно-медицинская экспертиза", – сказал собеседник агентства, уточнив, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
На опубликованном местными СМИ видео зафиксировано, как мужчина ударил по голове 12-летнюю девочку, находившуюся в компании подруг, после удара она упала и заплакала. Авторы публикаций утверждали, что сначала мужчина наблюдал за девочками из окна квартиры, а затем вышел во двор, якобы возмущенный шумом и громким смехом.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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