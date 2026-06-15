В Сургуте нашли мужчину, который ударил девочку-подростка во дворе дома

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудники полиции нашли мужчину, который ударил девочку-подростка в Сургуте.

Инцидент произошел во дворе жилого дома, его зафиксировали на видео.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции нашли мужчину, который ударил девочку-подростка в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным пресс-службы, инцидент случился во дворе жилого дома.

"В ходе мониторинга социальных сетей была обнаружена видеозапись, на которой между подростком и мужчиной произошел словесный конфликт, в ходе которого гражданин применил физическую силу… Все участники конфликта установлены, назначена судебно-медицинская экспертиза", – сказал собеседник агентства, уточнив, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.