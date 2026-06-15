Эксперт рассказала, как обезопасить детей от фейков в интернете

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлия Аблец, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа», рассказала о важности контроля за деятельностью детей в цифровой среде.
- Она отметила, что многие родители не спрашивают детей о том, чем они занимались в интернете.
- Аблец считает, что обсуждение с детьми их активности в цифровом мире помогает лучше понять ребенка и воспитать в нем умение жить в цифровом мире.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Родителям необходимо интересоваться, чем занимались их дети в течения дня в цифровой среде, чтобы обезопасить их от фейков в интернете, рассказала РИА Новости заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы", основатель "Мастерской новых медиа" Юлия Аблец.
"Есть, конечно, технологические советы, как обезопасить детей от фейков в сети, но я бы на другое внимание обратила. Когда дети приходят вечером домой, у них спрашивают: как дела в школе, что сегодня было, как дела с друзьями? Многие так делают, но не все задают вопрос про цифровой мир, в котором был ребенок: а что ты сегодня читал в соцсетях, в какую игру играл", - сказала она.
По словам эксперта, необходимо "рефлексировать" день ребенка, прожитый в цифровой среде.
"Вы тогда больше о своем ребенке узнаете, узнаете его отношение к этому, сможете его вовремя направить. Это лучший способ воспитать в ребенке умение жить в цифровом мире", - добавила Аблец.