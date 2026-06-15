Краткий пересказ от РИА ИИ В Крымском районе Кубани ввели режим ЧС из-за разлива реки и прорыва временной дамбы.

Вода продолжает заливать поля и подходить к населенным пунктам, уже затоплены хутор Западный и СНТ "Йодник".

КРАСНОДАР, 15 июн — РИА Новости. Режим ЧС ввели на всей территории Крымского района Кубани из-за разлива реки и прорыва временной дамбы, сообщила пресс-служба администрации региона.

Ранее он вводился на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений.

« "В Крымском районе введен режим "Чрезвычайная ситуация" на территории всего муниципалитета. Такое решение приняли члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провел временно исполняющий полномочия главы Крымского района Станислав Казанжи", — говорится в публикации

Уточняется, что вода в районе хутора Западного Троицкого сельского поселения продолжает заливать поля и подходить к населенным пунктам. Уже затоплены хутор Западный и СНТ "Йодник", населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений находятся под угрозой затопления.

Ширина прорыва сегодня составила около 100 метров. На краевом совещании представители администрации обсудили варианты ремонта дамбы обвалования. Окончательное решение примут после экспертизы и работы проектировщиков.