Рейтинг@Mail.ru
В Крымском районе Кубани ввели режим ЧС из-за разлива реки - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 15.06.2026 (обновлено: 23:53 15.06.2026)
В Крымском районе Кубани ввели режим ЧС из-за разлива реки

В Крымском районе Кубани ввели режим ЧС из-за разлива реки и прорыва дамбы

© Фото : Администрация МО Крымский район/ВКонтактеУровень реки Кубань в Крымском районе Краснодарского края
Уровень реки Кубань в Крымском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Администрация МО Крымский район/ВКонтакте
Уровень реки Кубань в Крымском районе Краснодарского края
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крымском районе Кубани ввели режим ЧС из-за разлива реки и прорыва временной дамбы.
  • Вода продолжает заливать поля и подходить к населенным пунктам, уже затоплены хутор Западный и СНТ "Йодник".
КРАСНОДАР, 15 июн — РИА Новости. Режим ЧС ввели на всей территории Крымского района Кубани из-за разлива реки и прорыва временной дамбы, сообщила пресс-служба администрации региона.
Ранее он вводился на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений.
Место прорыва насыпной дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Губернатор Оренбургской области рассказал, когда восстановят дамбу в Орске
9 июня, 02:45
«
Крымском районе введен режим "Чрезвычайная ситуация" на территории всего муниципалитета. Такое решение приняли члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провел временно исполняющий полномочия главы Крымского района Станислав Казанжи", — говорится в публикации.
Уточняется, что вода в районе хутора Западного Троицкого сельского поселения продолжает заливать поля и подходить к населенным пунктам. Уже затоплены хутор Западный и СНТ "Йодник", населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений находятся под угрозой затопления.
Ширина прорыва сегодня составила около 100 метров. На краевом совещании представители администрации обсудили варианты ремонта дамбы обвалования. Окончательное решение примут после экспертизы и работы проектировщиков.
Уровень воды в реках Кубани достиг опасных отметок из-за обильных осадков во второй половине мая и начале июня. Чтобы избежать подтопления населенных пунктов и сельхозугодий, берега рек укрепляли временными дамбами. Муниципальные службы круглосуточно следят за ситуацией.
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
В трех районах Кубани восстановили подачу воды после аварии на подстанции
11 июня, 10:42
 
ПроисшествияКрымский районКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала