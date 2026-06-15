В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Курской области в селе Макеево Рыльского района вражеский беспилотник атаковал местного жителя.
- У пострадавшего 49-летнего мужчины множественные осколочные ранения, он находится в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате атаки БПЛА в Курской области, он в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сегодня вражеский беспилотник целенаправленно атаковал местного жителя в селе Макеево Рыльского района. У 49-летнего мужчины сочетанные осколочные ранения груди, живота, правого предплечья и правой кисти, перелом пальцев правой кисти, проникающее ранение живота", - написал Хинштейн на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что пострадавший в тяжелом состоянии.
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