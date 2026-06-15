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В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского БПЛА - РИА Новости, 15.06.2026
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23:00 15.06.2026
В Курской области мужчина пострадал при атаке украинского БПЛА

Хинштейн: в Курской области мужчина пострадал при атаке украинского БПЛА

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Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Курской области в селе Макеево Рыльского района вражеский беспилотник атаковал местного жителя.
  • У пострадавшего 49-летнего мужчины множественные осколочные ранения, он находится в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате атаки БПЛА в Курской области, он в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сегодня вражеский беспилотник целенаправленно атаковал местного жителя в селе Макеево Рыльского района. У 49-летнего мужчины сочетанные осколочные ранения груди, живота, правого предплечья и правой кисти, перелом пальцев правой кисти, проникающее ранение живота", - написал Хинштейн на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что пострадавший в тяжелом состоянии.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРыльский районАлександр Хинштейн
 
 
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