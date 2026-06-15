Состояние одной пострадавшей при ударе БПЛА по Туле тяжелое

Краткий пересказ от РИА ИИ При атаке БПЛА на Тулу три человека погибли, еще трое пострадали, в их числе годовалый ребенок.

Состояние двух пострадавших, включая ребенка, оценивают как средней степени тяжести, еще одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Всем пострадавшим предоставят выплаты в связи с ранением и утратой имущества, семьям погибших окажут необходимую помощь.

ТУЛА, 15 июн — РИА Новости. Состояние двух пострадавших при атаке БПЛА на Тулу, в числе которых ребенок, оценивают как средней степени тяжести, еще одна женщина находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В понедельник Миляев сообщил, что атаке БПЛА подвергся жилой сектор Тулы . Предварительно, три человека погибли, еще трое пострадали, в их числе годовалый ребенок. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. В поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский повреждения получили несколько домов и коммерческих объектов. Глава региона добавил, что всем пострадавшим предоставят выплаты в связи с ранением и утратой имущества. Семьям погибших окажут необходимую помощь. В регионе рекомендовано отказаться от проведения развлекательных мероприятий с 15 по 17 июня.

"Оказывается помощь в рамках Ваныкинской больницы. Состояние (ребенка - ред.) средней степени тяжести… Также пострадал мужчина, тоже средней степени тяжести. Оказывается помощь в том же медицинском учреждении… К сожалению, в тяжелом состоянии находится женщина, которая тоже пострадала в эту же ночь", - сообщила пресс-служба со ссылкой на зампреда правительства Дмитрия Маркова.

Уточняется, что угрозы жизни мужчины нет. Решение по лечению пострадавшего ребенка будет принято после консультации с Федеральным медицинским центром.