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Состояние одной пострадавшей при ударе БПЛА по Туле тяжелое - РИА Новости, 15.06.2026
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20:46 15.06.2026
Состояние одной пострадавшей при ударе БПЛА по Туле тяжелое

Марков: состояние одной пострадавшей при ударе БПЛА по Туле тяжелое

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке БПЛА на Тулу три человека погибли, еще трое пострадали, в их числе годовалый ребенок.
  • Состояние двух пострадавших, включая ребенка, оценивают как средней степени тяжести, еще одна женщина находится в тяжелом состоянии.
  • Всем пострадавшим предоставят выплаты в связи с ранением и утратой имущества, семьям погибших окажут необходимую помощь.
ТУЛА, 15 июн — РИА Новости. Состояние двух пострадавших при атаке БПЛА на Тулу, в числе которых ребенок, оценивают как средней степени тяжести, еще одна женщина находится в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального правительства.
В понедельник Миляев сообщил, что атаке БПЛА подвергся жилой сектор Тулы. Предварительно, три человека погибли, еще трое пострадали, в их числе годовалый ребенок. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. В поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский повреждения получили несколько домов и коммерческих объектов. Глава региона добавил, что всем пострадавшим предоставят выплаты в связи с ранением и утратой имущества. Семьям погибших окажут необходимую помощь. В регионе рекомендовано отказаться от проведения развлекательных мероприятий с 15 по 17 июня.
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"Оказывается помощь в рамках Ваныкинской больницы. Состояние (ребенка - ред.) средней степени тяжести… Также пострадал мужчина, тоже средней степени тяжести. Оказывается помощь в том же медицинском учреждении… К сожалению, в тяжелом состоянии находится женщина, которая тоже пострадала в эту же ночь", - сообщила пресс-служба со ссылкой на зампреда правительства Дмитрия Маркова.
Уточняется, что угрозы жизни мужчины нет. Решение по лечению пострадавшего ребенка будет принято после консультации с Федеральным медицинским центром.
По словам Маркова, все оперативные и медицинские службы прибыли на место происшествия в течение 15 минут.
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