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Многоквартирный дом поврежден атакой БПЛА в Новой Каховке - РИА Новости, 15.06.2026
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18:15 15.06.2026
Многоквартирный дом поврежден атакой БПЛА в Новой Каховке

Оганесов: многоквартирный дом поврежден атакой БПЛА ВСУ в Новой Каховке

© Фото : Владимир Оганесов/MAXМногоквартирный дом поврежден атакой беспилотника ВСУ в Новой Каховке Херсонской области
Многоквартирный дом поврежден атакой беспилотника ВСУ в Новой Каховке Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Владимир Оганесов/MAX
Многоквартирный дом поврежден атакой беспилотника ВСУ в Новой Каховке Херсонской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Многоквартирный дом поврежден атакой беспилотника ВСУ в Новой Каховке Херсонской области.
  • Жертв и пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Многоквартирный дом поврежден атакой беспилотника ВСУ в Новой Каховке Херсонской области, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Владимир Оганесов.
"В результате атаки БПЛА в городе Новая Каховка поврежден многоквартирный жилой дом", - написал Оганесов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, жертв и пострадавших нет.
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