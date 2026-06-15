Многоквартирный дом поврежден атакой БПЛА в Новой Каховке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Многоквартирный дом поврежден атакой беспилотника ВСУ в Новой Каховке Херсонской области.
- Жертв и пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Многоквартирный дом поврежден атакой беспилотника ВСУ в Новой Каховке Херсонской области, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Владимир Оганесов.
"В результате атаки БПЛА в городе Новая Каховка поврежден многоквартирный жилой дом", - написал Оганесов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, жертв и пострадавших нет.