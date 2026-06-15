В Тульской области ПВО сбила еще один украинский БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В небе над Тульской областью уничтожен украинский беспилотник.
- Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
ТУЛА, 15 июн - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник уничтожили в небе над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем канале на платформе "Макс".
"Подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожен еще 1 украинский беспилотник", - говорится в сообщении.
Миляев добавил, что в результате уничтожения БПЛА никто не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры, предварительно, не зафиксировано.
Ранее губернатор сообщал об уничтожении 16 БПЛА над регионом.