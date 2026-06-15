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В Тульской области ПВО сбила еще один украинский БПЛА - РИА Новости, 15.06.2026
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В Тульской области ПВО сбила еще один украинский БПЛА

Миляев: еще один украинский БПЛА уничтожили в Тульской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В небе над Тульской областью уничтожен украинский беспилотник.
  • Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
ТУЛА, 15 июн - РИА Новости. Еще один украинский беспилотник уничтожили в небе над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем канале на платформе "Макс".
"Подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожен еще 1 украинский беспилотник", - говорится в сообщении.
Миляев добавил, что в результате уничтожения БПЛА никто не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры, предварительно, не зафиксировано.
Ранее губернатор сообщал об уничтожении 16 БПЛА над регионом.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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