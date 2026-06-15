В Тверской области обломки БПЛА ВСУ упали на частный дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обломки БПЛА ВСУ упали на частный жилой дом в Ржевском округе Тверской области.
- Находившаяся в доме женщина не пострадала, стена дома оказалась частично разрушена.
КУРСК, 15 июн - РИА Новости. Обломки БПЛА ВСУ упали на частный жилой дом в Ржевском округе Тверской области, находящаяся в этот момент внутри местная жительница не пострадала, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.
"В Ржевском округе в результате отражения атаки БПЛА обломки беспилотника упали на частный жилой дом. Женщина, находившаяся в этот момент внутри помещения, не пострадала", - сообщил Королев в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что частично разрушена стена дома. Королев поручил оперативно организовать работу по восстановлению повреждений и оказать всю необходимую помощь.
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