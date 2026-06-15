FT: Би-би-си сократит сотни сотрудников новостного отдела

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британская вещательная корпорация Би-би-си сократит сотни сотрудников новостного отдела на следующей неделе, пишет FT.
- Сокращения пройдут в рамках первого этапа радикальной программы оптимизации штата и повлияют на работу некоторых радиопередач.
ЛОНДОН, 15 июн - РИА Новости. Британская вещательная корпорация Би-би-си сократит сотни сотрудников новостного отдела на следующей неделе в рамках оптимизации, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Би-би-си намерена сократить сотни сотрудников в своем основном новостном подразделении на следующей неделе в рамках первого этапа радикальной программы сокращения штата", - пишет издание.
Сокращения ощутимо повлияют на работу некоторых радиопередач, отмечает газета.
Новое руководство корпорации, перед которым стоит задача сэкономить сотни миллионов фунтов госфинансирования, намерено уволить 2 тысячи сотрудников. Бюджет корпорации будет урезан на одну десятую часть.
Помимо увольнений Би-би-си намерена экономить на командировках персонала, внешних консультантах, конференциях и церемониях награждения.
Ранее новый гендиректор Би-би-си Мэтт Бриттин заявил о грядущих сокращениях персонала на фоне нехватки финансирования. В феврале газета Financial Times сообщила, что корпорация намерена урезать свой бюджет на сотни миллионов фунтов в течение трех лет.