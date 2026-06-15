Рейтинг@Mail.ru
FT: Би-би-си сократит сотни сотрудников новостного отдела - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 15.06.2026
FT: Би-би-си сократит сотни сотрудников новостного отдела

FT: Би-би-си сократит сотни сотрудников новостного отдела на следующей неделе

© AP Photo / Alastair GrantЗдание штаб-квартиры теле- и радиовещательной компании Би-Би-Си в Лондоне, Великобритания
Здание штаб-квартиры теле- и радиовещательной компании Би-Би-Си в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Alastair Grant
Здание штаб-квартиры теле- и радиовещательной компании Би-Би-Си в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британская вещательная корпорация Би-би-си сократит сотни сотрудников новостного отдела на следующей неделе, пишет FT.
  • Сокращения пройдут в рамках первого этапа радикальной программы оптимизации штата и повлияют на работу некоторых радиопередач.
ЛОНДОН, 15 июн - РИА Новости. Британская вещательная корпорация Би-би-си сократит сотни сотрудников новостного отдела на следующей неделе в рамках оптимизации, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Би-би-си намерена сократить сотни сотрудников в своем основном новостном подразделении на следующей неделе в рамках первого этапа радикальной программы сокращения штата", - пишет издание.
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Захарова пообещала посмотреть, как Би-би-си будут освещать преступления ВСУ
4 июня, 11:26
Сокращения ощутимо повлияют на работу некоторых радиопередач, отмечает газета.
Новое руководство корпорации, перед которым стоит задача сэкономить сотни миллионов фунтов госфинансирования, намерено уволить 2 тысячи сотрудников. Бюджет корпорации будет урезан на одну десятую часть.
Помимо увольнений Би-би-си намерена экономить на командировках персонала, внешних консультантах, конференциях и церемониях награждения.
Ранее новый гендиректор Би-би-си Мэтт Бриттин заявил о грядущих сокращениях персонала на фоне нехватки финансирования. В феврале газета Financial Times сообщила, что корпорация намерена урезать свой бюджет на сотни миллионов фунтов в течение трех лет.
Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
СК объявил экс-министра обороны Великобритании в международный розыск
22 мая, 10:50
 
В миреБи-би-си
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала