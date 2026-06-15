FT: Би-би-си сократит сотни сотрудников новостного отдела

Здание штаб-квартиры теле- и радиовещательной компании Би-Би-Си в Лондоне, Великобритания. Архивное фото

Здание штаб-квартиры теле- и радиовещательной компании Би-Би-Си в Лондоне, Великобритания

© AP Photo / Alastair Grant Здание штаб-квартиры теле- и радиовещательной компании Би-Би-Си в Лондоне, Великобритания

Краткий пересказ от РИА ИИ Британская вещательная корпорация Би-би-си сократит сотни сотрудников новостного отдела на следующей неделе, пишет FT.

Сокращения пройдут в рамках первого этапа радикальной программы оптимизации штата и повлияют на работу некоторых радиопередач.

ЛОНДОН, 15 июн - РИА Новости. Британская вещательная корпорация Би-би-си сократит сотни сотрудников новостного отдела на следующей неделе в рамках оптимизации, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Би-би-си намерена сократить сотни сотрудников в своем основном новостном подразделении на следующей неделе в рамках первого этапа радикальной программы сокращения штата", - пишет издание.

Сокращения ощутимо повлияют на работу некоторых радиопередач, отмечает газета.

Новое руководство корпорации, перед которым стоит задача сэкономить сотни миллионов фунтов госфинансирования, намерено уволить 2 тысячи сотрудников. Бюджет корпорации будет урезан на одну десятую часть.

Помимо увольнений Би-би-си намерена экономить на командировках персонала, внешних консультантах, конференциях и церемониях награждения.