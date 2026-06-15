В АТОР рассказали о стоимости отдыха "все включено" в Турции в июле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Стоимость отдыха российских туристов в Турции по системе «все включено» в июле начинается от 120 тысяч рублей на 10 дней на двоих при бронировании в июне.
- Туры в Турцию на июль и август при бронировании в середине июня стоят в среднем на 2–4 % ниже, чем весной.
- Сентябрь остается самым бюджетным месяцем высокого пляжного сезона в Турции, но бронировать его лучше уже сейчас.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Стоимость отдыха российских туристов в Турции по системе "все включено" в июле начинается от 120 тысяч рублей на 10 дней на двоих при бронировании в июне, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
При этом стоимость туров в качественных четырехзвездочных и бюджетных пятизвездочных отелях варьируется от 175 до 254 тысяч рублей. Отмечается, что цена классических отелей 5 звезд – 255–350 тысяч рублей. "Качественные пятерки" высокого уровня – 365–420 тысяч рублей, премиум 5 звезд – 420–600 тысяч рублей, "тяжелый люкс" – 650 тысяч рублей – 1,8 миллиона рублей, выяснили в ассоциации.
В АТОР рассказали, что туры в Турцию на июль и август при бронировании в середине июня стоят в среднем на 2–4% ниже, чем весной. "Люксовые отели могут предлагать сейчас скидки до 12%", - добавили там.
В ассоциации также подчеркнули, что сентябрь остается самым бюджетным месяцем высокого пляжного сезона в Турции, но бронировать его лучше уже сейчас.
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"Аналитики АТОР фиксируют подъем спроса на осеннюю Турцию, цены могут пойти вверх уже скоро", - пояснили в ассоциации.