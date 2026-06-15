Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи. Архивное фото

Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи

В АТОР рассказали о стоимости отдыха "все включено" в Турции в июле

Краткий пересказ от РИА ИИ Стоимость отдыха российских туристов в Турции по системе «все включено» в июле начинается от 120 тысяч рублей на 10 дней на двоих при бронировании в июне.

Туры в Турцию на июль и август при бронировании в середине июня стоят в среднем на 2–4 % ниже, чем весной.

Сентябрь остается самым бюджетным месяцем высокого пляжного сезона в Турции, но бронировать его лучше уже сейчас.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Стоимость отдыха российских туристов в Турции по системе "все включено" в июле начинается от 120 тысяч рублей на 10 дней на двоих при бронировании в июне, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Отдых "все включено" в Турции в июле, если покупать тур сейчас: бюджетные 4 звезды и ультрабюджетные 5 звезд – 120–185 тысяч рублей (10 ночей на двоих, с перелетом из Москвы )", - привели в АТОР ориентировочные диапазоны цен на пакетные туры.

При этом стоимость туров в качественных четырехзвездочных и бюджетных пятизвездочных отелях варьируется от 175 до 254 тысяч рублей. Отмечается, что цена классических отелей 5 звезд – 255–350 тысяч рублей. "Качественные пятерки" высокого уровня – 365–420 тысяч рублей, премиум 5 звезд – 420–600 тысяч рублей, "тяжелый люкс" – 650 тысяч рублей – 1,8 миллиона рублей, выяснили в ассоциации.

В АТОР рассказали, что туры в Турцию на июль и август при бронировании в середине июня стоят в среднем на 2–4% ниже, чем весной. "Люксовые отели могут предлагать сейчас скидки до 12%", - добавили там.

В ассоциации также подчеркнули, что сентябрь остается самым бюджетным месяцем высокого пляжного сезона в Турции, но бронировать его лучше уже сейчас.