Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в Ростовской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Таганроге, а также Миллеровском и Азовском районах Ростовской области сбиты БПЛА ВСУ.
- Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. БПЛА ВСУ сбиты в Таганроге, а также Миллеровском и Азовском районах Ростовской области ночью понедельника, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Таганрог, Миллеровском и Азовском районах", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18