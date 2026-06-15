Силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в Ростовской области

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. БПЛА ВСУ сбиты в Таганроге, а также Миллеровском и Азовском районах Ростовской области ночью понедельника, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Губернатор уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться.