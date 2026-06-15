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ВСУ атаковали мосты между Крымом и Херсонской областью - РИА Новости, 15.06.2026
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06:41 15.06.2026 (обновлено: 10:08 15.06.2026)
ВСУ атаковали мосты между Крымом и Херсонской областью

Мосты возле Чонгара и Геническа в Херсонской области повреждены при атаке БПЛА

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мосты возле Чонгара и Геническа в Херсонской области повреждены после налета БПЛА.
  • Движение через них полностью перекрыто.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотниками мосты между Крымом и Херсонской областью, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«

"После массового налета БПЛА вновь повреждены мосты в Херсонской области. После ночной атаки поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП "Джанкой" полностью перекрыто", — написал он на платформе "Макс".

Под обстрел попало и сооружение, соединяющее Геническ с Арабатской стрелкой. Туда пока не допускают машины.
Губернатор уточнил, что украинские военные целенаправленно бьют по транспортной инфраструктуре. Информацию по возобновлению движения сообщат дополнительно.
Сальдо ранее отмечал, что ВСУ в последнее время предпринимают самые изощренные и подлые атаки на гражданские объекты региона. Обстрелам подвергаются заправочные станции, дороги и их развязки. В субботу противник также атаковал мосты в направлении Чонгара и между Геническом и Арабатской стрелкой.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГеническХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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