ВСУ атаковали мосты между Крымом и Херсонской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мосты возле Чонгара и Геническа в Херсонской области повреждены после налета БПЛА.
- Движение через них полностью перекрыто.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотниками мосты между Крымом и Херсонской областью, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
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"После массового налета БПЛА вновь повреждены мосты в Херсонской области. После ночной атаки поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП "Джанкой" полностью перекрыто", — написал он на платформе "Макс".
Под обстрел попало и сооружение, соединяющее Геническ с Арабатской стрелкой. Туда пока не допускают машины.
Губернатор уточнил, что украинские военные целенаправленно бьют по транспортной инфраструктуре. Информацию по возобновлению движения сообщат дополнительно.
Сальдо ранее отмечал, что ВСУ в последнее время предпринимают самые изощренные и подлые атаки на гражданские объекты региона. Обстрелам подвергаются заправочные станции, дороги и их развязки. В субботу противник также атаковал мосты в направлении Чонгара и между Геническом и Арабатской стрелкой.
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